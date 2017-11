M. Derbal, invité de notre forum : Améliorer le processus électoral

La HIISE n’a été saisie d’aucun cas d’utilisation de l’école ou de la mosquée.



«Le processus électoral ne pourrait être juste, efficace et efficient s’il n’est pas accompagné d’une série d’autres facteurs en rapport avec la mobilisation des institutions concernées, et la nécessité pour les partis politique d’accomplir un véritable saut civilisationnel.» Voici résumée la philosophie de M. Abdelouahab Derbal, président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), pour qui un meilleur développement du processus électoral se place au cœur de son action.

Invité, hier, au forum d’El Moudjahid, Abdelouahab Derbal n’a cessé de plaider pour l’émergence d’une nouvelle culture électorale tranchant d’une manière définitive avec certains comportements qu’il ira même jusqu'à qualifier de «rétrogrades». Ces comportements que M. Derbal dénonce énergiquement traduisent «cette anarchie maladive», objet de plusieurs plaintes des personnes concernées par le processus électoral, mais personne ne consent, selon ses dires, de faire l’effort nécessaire pour y remédier. De l’anarchie, celle-ci se déploie très manifestement dans l’affichage hors norme des listes de candidats en lice pour les élections locales de ce 23 novembre, mais aussi dans le non respect des lois et même des prérogatives et du rôle de la HIISE dotée pourtant d’un ancrage constitutionnel. A ce propos, bien que M. Derbal ait mis en avant la nécessité d’une nette consolidation de ces prérogatives, il n’en demeure pas moins que le président de la HIISE estime que telles qu’elles sont actuellement, ces mêmes prérogatives sont suffisantes pour apporter les corrections voulues à même de combler les manquements constatés dans l’organisation globale du processus électoral. «Au sein de la HIISE, nous œuvrons à l’institution d’une plate-forme pouvant permettre d’aller vers des élections honnêtes, transparentes et exemptes de tout dérapage» a indiqué M. Derbal. Il explique que l’instance qu’il dirige est ce vivier composé de compétences nationales et de magistrats dont la mission est de se concerter et de tirer profits de l’expérience, de l’expertise et du savoir- faire de chacun des membres pour parfaire l’organisation d’une élection à travers ses différentes étapes.



647 interventions dont trois cas transmis à la justice



A l’évidence, il est également du rôle de la HIISE d’intervenir en cas de dérapage, de dépassement où d’entorse aux lois régissant l’organisation d’une élection et ce, en vertu, de l’exercice de ses missions constitutionnellement prévues. A ce propos, pour ce qui est du scrutin des élections locales, le président de cette instance a révélé le chiffre de 647 interventions effectuées par les membres de la HIISE depuis la convocation du corps électoral. Ces interventions ont trait aux notifications, saisines et interventions directes.

Dans les détails, il expliquera que 9 saisines et une seule intervention ont été recensées durant la révision exceptionnelle des listes électorales, et 71 saisines et 3 interventions directes au cours de la période de sélection des agents de bureaux de vote. En outre, depuis le début de la campagne électorale ce sont 109 saisines et 220 interventions directes qui ont été enregistrées. L’invité du Forum El Moudjahid conçoit toutefois que ces interventions restent minimes compte tenu du nombre de candidats en lice (18.600), du nombre de listes (11.000) et eu égard également au nombre de meetings électoraux animés au quotidien. «Très peu de dépassements ont été enregistrés, seulement trois cas ont été déférés à la justice, car ces derniers nécessitent un traitement en pénal» a encore appuyé le conférencier.

M. Derbal a insisté en outre pour dire que la campagne électorale se déroule dans «de bonnes conditions». M Derbal ne manquera pas de relever au passage le discours électoral selon lui «très acceptable» entretenus par les partis et les candidats. Sur un autre volet, le président de la HIISE a, par ailleurs, réitéré son appel à la révision du code électoral, en vue de remédier à certains dysfonctionnements qu'il contient, tels que la prorogation du délai pour le dépôt des candidatures. Mettant l’accent sur le facteur temps qui prédomine dans cette action de révision, M. Derbal se dit toutefois convaincu qu’une élection «responsable et transparente «est d’abord et avant tout celle qui est encadrée par l’élite de la société». Par ailleurs, l’invité de notre Forum, a affirmé que l'instance qu’il préside n'a été saisie d'aucun cas d’utilisation d'école ou de mosquée au cours de la campagne électorale.

Karim Aoudia