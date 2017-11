PFJ : Voter en masse

En présidant un meeting au niveau de la maison de la culture Houari-Boumediène, Tahar Benbaïbèche, le président du PFJ, qui s’adressait, hier, aux militants, candidats et sympathisants de son parti a particulièrement insisté sur la nécessité pour les électeurs de sortir en masse en ce 23 novembre pour accomplir ce devoir électoral.

Tahar Benbaïbèche qui enchaînera directement sur l’importance que revêtent les prochaines échéances électorales qualifiera cette journée du 23 novembre de journée décisive pour l’avenir de l’Algérie, au moins pour les 5 années à venir. Des échéances, dira-t-il, qui interviennent dans une conjoncture difficile qui nous met droit face à deux choix, celui d’aller vers la dette ou la planche à billets, qui ajoutera-t-il est la solution la mieux adaptée, même si elle ne constitue pas le meilleur choix.

La solution la mieux adaptée parce que le recours à la dette, aurait soulignera l’intervenant, hypothéqué le pays durant 50 ans sachant que le plus important n’est pas la dette en elle-même mais les intérêts, et dans ce contexte, ajoutera-t-il j’avais déclaré en 1992 que l’Algérie avait déboursé 110 milliards de dollars d’intérêts avec une dette de 26 milliards. Aussi, nous avons la possibilité d’assurer la réussite de ces échéances du 23 novembre si deux conditions sont réunies, dira le président du Fadjr El Jadid qui fera état dans ce contexte de la sortie en masse des citoyens vers les urnes et du respect du choix du peuple». Il s’interrogera sur l’intérêt que peut produire le boycott et qualifiera un tel comportement de «citoyenneté négative», appelant une fois encore à l’accomplissement de ce devoir national. Ce n’est que par cette voie que peut venir le changement pacifique, loin du désordre qui n’a jamais rien apporté de concret, ni servi les intérêts du citoyen et du pays rappelant à cet effet les effets de la décennie noire et appelant les citoyens à ne pas donner l’occasion à ceux qui tentent d’abonder dans ce sens. En consacrant une large part de son intervention à l’importance que revêtent ces élections Benbaïbèche ajoutera que «le citoyen doit prendre conscience de cette responsabilité, la solution est entre les mains du peuple et si le peuple n’assume pas cette responsabilité, la solution ne viendra pas du ciel», mettant par la même l’accent sur la nécessité d’aller voter nombreux. A propos du volet économique, le résident du PFJ reviendra sur la chute des prix du pétrole et l’impact produit sur la dynamique économique au moment ou d’autres alternatives sont là : «Un pays qui vit du pétrole que nous produisons sans maîtriser les prix expose automatiquement sa stabilité», évoquant dans ce contexte toutes les autres potentialités que nous avons à faire valoir.

F. Zoghbi