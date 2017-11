Béjaia : promesses et accusations

Le niveau des candidats a prouvé une fois de plus que la majorité d’entre eux ignore le rôle exact des assemblées populaires communales et de wilaya. Même les responsables nationaux des partis politiques qui ont tenu leur meeting n’ont pas réussi à rassembler des citoyens en dehors de leurs militants et sympathisants. Certains à défaut de présenter des palliatifs et des solutions concrètes ont tiré à bout portant sur les réformes en cours, sur la crise financière qui touche le pays et sur les projets inachevés. Dans son meeting, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hannoune, préconise son programme qui s’appuie sur les besoins vitaux des couches sociales des populations. Elle dira d’emblée : «Notre participation est un acte de résistance contre l’austérité et la décomposition politique, dont sont responsables les partis au pouvoir».

Le président du RCD, Bellabas Mohcine, a quant à lui souligné lors de son meeting tenu avant-hier à la cinémathèque de Bejaia qu’il est inadmissible que l’Algérie soit touchée par la crise financière. «Le pays qui disposait d’une manne financière très importante en 2000, est arrivé 17 ans après en pleine crise financière. On nous dit il y a plus d’argent. Nous leur avons dit que l’argent du pétrole ne durera pas et qu’il faut investir dans des projets créateurs de richesses. Ils ne nous ont pas écoutés, maintenant, ils se retrouvent devant une situation délicate qui pénalise le peuple». Pour les citoyens interrogés, il est difficile de croire à la langue de bois de ces responsables qui se sont accrochés au pouvoir des années sans pour autant apporter de solutions.

Les candidats indépendants ont opté pour une autre forme d’approche et de contact avec les citoyens. Ces candidats, dont certains ont un niveau intellectuel très appréciable, se déclarent être porté candidat comme «sauveur» de la situation qui prévaut dans les communes de la wilaya. C’est le cas du candidat Mansouri Mohamed, natif de Bejaia et directeur général de l’établissement hospitalo-universitaire d’Oran, tête de liste indépendant sous le slogan «Bougie debout», qui souligna que le déficit enregistré dans la commune de Bejaia est dû à la mauvaise gestion et l’incompétence des élus.

M. Laouer