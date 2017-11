FMN : éviter la fraude

Le président du Front de militantisme national (FMN), M. Abdallah Hadad, a animé avant-hier, au théâtre régional Azzedine Medjoubi de Annaba, un meeting électoral en prévision des locales du 23 du mois de novembre courant. S’exprimant pour la première fois à Annaba devant le public, il a indiqué d’emblée que «notre objectif est d’élargir les structures du parti pour lui permettre d’être présent à travers toutes les wilayas du pays». «La participation du FMN aux locales du 23 novembre courant a pour finalité l’extension des attributions de l’élu local», a-t-il poursuivi devant une assistance moyenne, s’engageant à travers ses candidats s’ils sont élus à associer le citoyen à la gestion des affaires publiques dans les assemblées élues communales et de wilaya. Les locales du 23 novembre représentent une occasion pour restaurer la confiance entre le pouvoir et la base et éviter les manifestations de colère qui se produisent de temps à autre pour revendiquer des droits, a-t-il soutenu.

Evoquant l’attribution des logements sociaux, le président du FMN estime que le président de l’APC doit être le président de la commission chargée de cette question et non membre comme c’est le cas actuellement. «Nous exigeons des responsables chargés des élections d’être à la hauteur de cet événement politique pour éviter la fraude qui a été à l’origine de l’anarchie durant les précédentes consultations populaires électorales».

B. Guetmi