MPA : La gestion du foncier doit revenir aux élus

Le secrétaire général du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, a estimé que la gestion du foncier doit être confiée aux Assemblées communales, afin de libérer les initiatives et de relancer l’investissement. «Cela créera un climat de concurrence entre les communes et encouragera les investissements privés, sans quoi nous ne pouvons espérer bâtir une économie forte», a-t-il affirmé, lors d’un meeting à la salle omnisports de Médioni à Oran.

Pour appuyer ses propos, le SG du MPA a indiqué qu’Oran est devenue une capitale économique grâce aux projets gigantesques réalisés par le secteur privé ou dans le cadre de partenariats avec des entreprises étrangères. «Oui, pour combattre l’argent sale, non pour combattre l’entreprise» a-t-il affirmé. Benyounès a, par ailleurs, critiqué les voix qui se sont opposées au recours au financement conventionnel sans proposer une alternative, «cette option n’était pas la solution idéale, mais le seul choix possible et il faut qu’il soit accompagné par des réformes profondes», a-t-il soutenu. Le SG du MPA a réitéré, par ailleurs, son soutien à une réforme des lois actuelles régissant les assemblées électives de façon à renforcer les prérogatives des élus locaux, «il est anormal que le président de l’APC soit sous la tutelle du chef de daïra et le PAPW sous l’autorité du wali. Nous sommes pour l’équilibre du pouvoir», dit-il. S’adressant aux candidats de son parti pour les futures élections, Amara Benyounès, a rappelé que les élus ont le devoir de servir le citoyen et non leurs propres intérêts ou ceux de leurs familles, les mettant en garde, ainsi, contre les dérives et la mauvaise gestion auxquelles ils pourront se livrer une fois élus.

Amel Saher