Revue El Djeich : Dossier spécial sur le 1er Novembre 1954

Un dossier spécial, consacré au 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, est publié par la revue mensuelle de l’Armée nationale populaire (ANP) El Djeich, qui revient sur les nobles sacrifices consentis par les acteurs et témoins de cette glorieuse Révolution, ainsi que sur les crimes odieux perpétrés par le colonisateur français contre un peuple en lutte pour sa souveraineté. Sous le titre «63e anniversaire du déclenchement de la Révolution, la concrétisation du défi», le supplément de la revue, étalé sur plusieurs articles, souligne dans l’éditorial que «les générations se succèdent, les gouvernements et les hommes changent, mais le rayonnement de la Révolution de Novembre restera le point d’ancrage de la conscience collective de la Nation algérienne et une source d’inspiration pour les peuples épris de paix».

La revue évoque dans son supplément les batailles héroïques, peu abordées par les historiens, telles que «la bataille de djebel Kadous» et «la bataille de Laghmouna El Bahri», en novembre 1956, ou encore «la bataille de djebel Lahouar» ainsi que «la bataille de djebel Doukhane» en novembre 1960. Les crimes et massacres odieux perpétrés par le colonisateur français contre un peuple engagé dans un combat héroïque ont également été longuement dénoncés dans le supplément de la revue, tels que les multiples génocides commis par la France dans sa politique d’extermination, les enfumades, ou encore l’utilisation des armes chimiques et les essais nucléaires contre la population de Reggane. Dans un autre article, le supplément d’El Djeich, rappelle, par ailleurs, que l’information a constitué une des armes efficaces face au colonisateur français et sa machine de propagande, visant à isoler la Révolution de son peuple. Il en est de même pour le cinéma, souligne El Djeich qui considère que celui-ci a été un moyen de lutte au même titre que le fusil.

Les témoignages et mémoires de moudjahidine ayant rejoint le maquis par conviction et par devoir ont par ailleurs été cités par la revue, qui a voulu mettre en avant ces acteurs valeureux, ceux encore en vie, entre médecins et infirmiers qui ont été d’un apport indéniable à la Révolution en apportant assistance aux blessés dans les maquis et aux populations algériennes dans les campagnes. Enfin, un hommage a été rendu aussi à toutes les moudjahidate qui ont sacrifié leur jeunesse par amour pour la souveraineté de leur pays. Plusieurs témoignages ont été ainsi publiés, pour saluer leur héroïsme, ainsi qu’un long entretien avec Djamila Boupacha, symbole de l’Algérie en lutte contre l’occupant. (APS)