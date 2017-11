Risques professionnels : Le bâtiment et les travaux publics plus exposés

« Les secteurs d’activité les plus exposés aux risques d’accidents de travail sont ceux des travaux publics et du bâtiment », a indiqué, hier, la directrice de prévention à l’Institut national de prévention des risques professionnels, Mme Fatma Kan Hamdi, arguant de données chiffrées recensées, en la matière, par le ministère de Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Intervenant sur les ondes de la Chaîne une de la Radio nationale, la même responsable a précisé que ces secteurs viennent en tête d’une liste qui comprend d’autres secteurs industriels, tels que la mécanique, la sidérurgie et l’industrie de transformation chimique.

Elle fera savoir, dans le même ordre d’idées, que l’Institut de prévention, en coordination avec le ministère du Travail, mène des enquêtes au sein des entreprises, afin de parvenir à établir un diagnostic et cela, après avoir effectué un bilan exhaustif sur la situation des risques professionnels. Il est également question de promouvoir la culture de prévention de ces risques. La responsable fera savoir également que les enquêtes menées se font à la demande des entreprises, à même de contribuer à la formation de leur personnel et à recenser les insuffisances qui pourraient exister. Par la suite, il sera question d’établir un rapport détaillé des recommandations que le chef d’entreprise doit respecter afin d’améliorer la situation sanitaire et sécuritaire de ses employés.

Aussi, selon Mme Kan Hamdi, parmi les enquêtes réalisées par l’Institut de prévention des risques professionnels figure celle effectuée en 2012 et qui a ciblé 5.000 travailleurs dans des ateliers de menuiserie au niveau national, afin de recenser les risques dans ce domaine d’activité.

Les travailleurs de ce secteur sont constamment exposés à la poussière de bois, qui représente la deuxième cause des cancers liés au travail. « Une autre enquête sur les risques professionnels liés à l’utilisation des substances chimiques dans les entreprises a révélé que parfois le travailleur néglige même de lire la composition de ces produits ». De ce fait, Mme Hamdi insiste sur l’importance de la formation des travailleurs dans ce domaine, soulignant que « la loi exige à l’entreprise la formation de son personnel sur les risques professionnels dans leur lieu de travail et la fourniture des moyens de protection individuelle selon l’activité qu’ils exercent». S’étalant sur les textes de loi régissant ce domaine, Mme Hamdi a estimé que l’application de ces textes fait défaut, car, explique-t-elle, « la loi exige à l’employeur de protéger les droits des travailleurs en ce qui concerne la prévention sanitaire et sécuritaire dans les lieux de travail, tout en regrettant le fait que l’employeur ne respecte souvent pas ces dispositions, notamment en l’absence des équipes d’inspection intensives ».

Il convient de souligner que le passage de Mme Hamdi sur les ondes de la Radio nationale intervient à la veille du premier congrès international portant sur « la prévention des risques professionnels » qui se tient du 13 au 15 novembre 2017 au Palais des expositions des Pins-Maritimes à Alger. Organisée à l’initiative de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), cette rencontre, intitulée «Prevent-expo», regroupe quelque 300 participants, dont des opérateurs et prestataires économiques publics et privés, est placée sous la thématique de la prévention des risques professionnels. Prennent également part à ce congrès des organismes et des institutions nationaux et étrangers, concernés par les domaines de la prévention, de la sécurité et de la santé au travail, avec comme objectif la promotion de la culture de prévention et l’application de la législation nationale inhérente à la prévention en matière de sécurité et de santé au travail.

Il est également question de «mettre en valeur» les moyens et outils utilisés en matière de sécurité et de santé au travail. La protection de l’environnement professionnel, les équipements et accessoires d’hygiène et de sécurité au travail ainsi que les services aux entreprises, sont les trois grands axes de ce salon.

Il s’agit, en outre, d’ «intensifier» les échanges entre tous les acteurs activant dans le domaine de la prévention des risques professionnels et d’agir pour la sécurité et la santé des travailleurs dans leurs entreprises, est-il expliqué.

«Informer les intervenants et les parties prenantes sur les nouvelles technologies, les normes et les bonnes pratiques dans le domaine de la prévention des risques professionnels», figure également parmi les objectifs de cette manifestation internationale visant, par ailleurs, à «offrir aux institutions et aux entreprises l’opportunité de présenter des solutions et innovations techniques ainsi que toute l’actualité relative à cette prévention».

