Promotion du tourisme : Tributaire de la formation continue

«La promotion du tourisme est foncièrement tributaire de la formation continue dans le secteur», a affirmé, hier à Boussaâda, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hassan Mermouri. S'exprimant, lors d'une journée d’évaluation de la formation touristique tenue à l’Institut du tourisme et de l’hôtellerie de cette ville, le ministre a affirmé que son département accorde «une grande importance à la formation touristique dans une perspective de modernisation incluant, notamment les domaines de la communication et de la numérisation».

Cette rencontre a pour objectif de dresser une évaluation de la formation touristique afin de repérer «les points forts pour les renforcer, et les points faibles pour y remédier», a affirmé M. Mermouri, qui a insisté sur la mise en adéquation de la formation avec le marché de l’emploi dans le secteur touristique. «La professionnalisation du secteur garantira l’embauche des diplômés formés dans les métiers touristiques», a ajouté le ministre qui a également qualifié d’impérative, l’adaptation des performances des gestionnaires et encadreurs des établissements de formation touristique avec les critères de formation à l’échelle nationale et internationale.

M. Mermouri a appelé à saisir toute opportunité de coopération nationale et internationale entre les établissements de formation avant de mettre l’accent sur l’importance de la diversification des produits touristiques et leur compétitivité, parallèlement à l’intérêt accordé au développement des ressources humaines du secteur.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a indiqué que son département a lancé la mise en œuvre d’une carte de formation visant la valorisation des ressources humaines du secteur, ainsi qu’un schéma directeur d’aménagement touristique et de diversification. Le réseau de formation en tourisme comprend 170 centres de formation professionnelle, 8 instituts et 70 écoles privées accueillant au total 40.000 stagiaires, a ajouté le ministre, estimant que ces structures demeurent insuffisantes pour satisfaire la demande du marché de l’emploi. Le directeur de l’Institut du tourisme et de l’hôtellerie de Boussaâda, Larbi Kheiri, a posé à l’occasion la question de la réhabilitation de l’Institut, dont la construction remonte à 1975 et qui n’a bénéficié depuis d’aucune opération d’aménagement faute de ressources. Il a également évoqué l’insuffisance des moyens de formation. M. Mermouri devra également visiter à M’sila les chantiers de réaménagement et de modernisation des hôtels Kerdada et le Caïd de Boussaâda, ainsi que le marché et la maison de l’Artisanat de la même ville. Il devra aussi inaugurer un centre d’information et d’orientation touristique au chef-lieu de wilaya. (APS)