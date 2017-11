Industrie pharmaceutique : Des progrès prometteurs

«L’Algérie a enregistré d’importants progrès dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, passant de 5% de production à plus de 50% en l’espace de quelques années», a déclaré, hier, le Dr Lotfi Benbahmed, président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. S’exprimant sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, le Dr Benbahmed a indiqué que le projet de loi de la santé, qui sera prochainement soumis à l’APN, pour débat, est à même d’optimiser la mise à niveau du système de santé. Dr Benbahmed mettra en exergue, dans ce cadre, le fait que la santé, la pharmacie et le médicament sont des secteurs qui sont normalisés à travers le monde. S’attardant ensuite sur la nouvelle loi de santé, il relève que cette dernière s’est penchée sur les bonnes pratiques de fabrication et de distribution du médicament, ainsi que sa délivrance, que ce soit à l’hôpital dans public ou dans le secteur privé.

Le président du conseil de l’Ordre des pharmaciens précise, dans ce contexte, que l’introduction de la nouvelle loi permettra de mieux encadrer le secteur du médicament en mettant en place des mécanismes adéquats obéissant aux nouvelles donnes.

«Cette nouvelle loi, qui vient remplacer celle datant de 1985, apportera des clarifications et des précisions sur les définitions du médicament, les établissements pharmaceutiques, ainsi que le rôle que devrait jouer le pharmacien», a-t-il expliqué, précisant que ce texte contribuera à optimiser la prise en charge des citoyens dans les meilleures conditions. À ce propos, il est prévu que la vente des médicaments dans les officines soit effectuée après l’adoption de la loi, par des aides aux pharmaciens qui se forment actuellement dans les 11 facultés du pays.

Le Dr Benbahmed a fait savoir que les notions d’importateur, de distributeur ou de grossiste de produits pharmaceutiques seront désormais remplacées par le concept d'établissement pharmaceutique.

Il a, à ce sujet, relevé la nécessité pour les établissements pharmaceutiques d’être propriétaire ou exploiteur de l’AMM (autorisation de mise sur le marché), soulignant, au passage, que, dorénavant, les groupements pharmaceutiques et les multinationales seront engagés à la fois sur la disponibilité des produits, mais aussi sur la qualité du médicament.

Justement, concernant l’organisation du secteur du médicament en Algérie, il rappelle que contrairement à un passé récent, où intervenaient des importateurs, des grossistes et des distributeurs de produits de soins, on fait mention, aujourd’hui, d’établissements pharmaceutiques, dont la présence empêchera, notamment les groupes pharmaceutiques étrangers, d’activer en Algérie par le seul biais de leurs bureaux de liaison.

Pour le spécialiste, le nouveaux texte de loi sur la santé assurera une meilleure traçabilité des produits pharmaceutiques et accordent davantage de responsabilité aux établissements devenus juridiquement responsables des traitements qu’ils commercialisent en Algérie.

M. Benbahmed a, par ailleurs, indiqué que parmi les grandes priorités du nouveau projet de loi sur la santé, figure la promotion de l’industrie locale. Il faut dire que dans ce secteur où la demande en médicaments connaît une croissance annuelle de 12%, l’industrie pharmaceutique algérienne est l’une «des rares à avoir gagné des parts de marché substantielles face aux importations, faisant passer la couverture des besoins de 12% en 2004 à plus de 50% en 2017». Dans son intervention, le président du Conseil a également souligné l’importance de la protection et du développement de la production locale des médicaments, mettant en exergue la politique visant à encourager la production pharmaceutique locale, dans le cadre du nouveau projet de loi, qui, selon ses termes, donnera un nouveau souffle «à l’investissement dans ce domaine».

En outre, le président du conseil de l’Ordre des pharmaciens a, également, souligné l’importance de cette nouvelle loi pour définir ce qu’est un médicament, pour ne pas le confondre avec d’autres produits, à savoir les soins de phytothérapie ou les compléments alimentaires.

Kamélia Hadjib