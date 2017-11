Exploitation des brevets d’invention : De nouvelles mesures incitatives

Dans le cadre des importantes réformes initiées au profit de l’université algérienne, le ministère de l’Enseignement supérieur a également entrepris d’assainir et de réhabiliter la recherche scientifique, afin de l’adapter aux besoins socio-économiques du pays.

C’est dans cette optique, qu’un exposé sur la relation entre la recherche scientifique et le secteur économique et universitaire et les moyens d’établir des liens entre l’environnement économique et l’institution scientifique a été élaboré, et sera présenté dans les prochains jours devant le Conseil du gouvernement. Cette annonce a été faite par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar.

Le ministre a fait savoir que l’État compte mettre en place des mesures incitatives pour l’exploitation des brevets d’invention et l’encouragement des jeunes chercheurs, et ce en les plaçant dans de petites entreprises pour développer leurs produits à valeur ajoutée. «Le transfert du savoir, de la recherche scientifique au secteur économique est un souci permanent pour l’État», a-t-il souligné. Tahar Hadjar a affirmé, à ce propos, que le gouvernement est prêt à encadrer les professionnels du secteur industriel et à procéder à la sélection de thèmes de recherche liés à la réalité économique. Ceci entrant dans le cadre du plan de développement de la recherche scientifique adopté par le gouvernement, qui vise à créer des ponts entre la recherche scientifique et l’économie.

Il s’agit de placer les sciences, la connaissance et les compétences pratiques et technologiques au cœur de notre système productif. Il y a lieu de rappeler aussi que le programme lancé par le gouvernement vise à créer plus de 40.000 entreprises innovantes (start-up) au niveau national entre 2017 et 2018.

Ce programme constitue «une occasion précieuse» que les établissements universitaires et de recherche doivent saisir par la création d’incubateurs et l'ouverture du champ devant des diplômés de l’enseignement supérieur en matière de création de start-up,

M. Hadjar a tenu à mettre en exergue le fait que le classement des universités au niveau international dépend des recherches qu’elles présentent sur leurs sites électroniques, soulignant que l’université algérienne souffre d’un «manque de commercialisation», ce qui ne lui permet pas d’être répertoriée parmi les institutions scientifiques étrangères.

En attendant pareilles perspectives, le programme, en passe d’être adopté, permettra aussi de relancer des centres d’innovation et de transfert technologique, d'activer la dynamique des enseignants chercheurs en renforçant les liens entre l’université et son environnement, et d'ouvrir de nouvelles opportunités de stages, de formation et d'emploi aux étudiants.

Abondant en ce sens, le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT) au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, M. Abdelhafid Aourag, a affirmé récemment que l'État a consenti beaucoup de moyens pour encourager la recherche scientifique dans notre pays. «La recherche scientifique a généré, cette année, en fond propre, un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dinars, soit le 1/3 des 4,6 milliards de dinars de son fonds de fonctionnement total», a-t-il affirmé. Il projette une augmentation de ce chiffre d'affaires, qui est le fruit des idées innovantes des chercheurs algériens, à 10 milliards de dinars, à l'horizon 2025. Le directeur de la recherche au sein du ministère de l’Enseignement supérieur a déploré le fait que la majorité des 30.000 chercheurs en Algérie travaille dans les universités et les centres de recherche, alors que dans le monde, cette tendance est inversée, puisque 60% d'entre eux sont en entreprise.

Pour illustrer la place importante qu’occupe le secteur de l’Enseignement supérieur dans les priorités du gouvernement, il n’y a qu’à se référer à ses dotations budgétaires. En effet, celui-ci ne semble pas touché par la rationalisation des finances. Le budget est passé donc de 310,79 milliards en 2017, à 313,33 milliards de dinars en 2018. Cela a permis d’enregistrer une petite augmentation de 2,5 milliards de dinars, soit l’équivalent de 1% de plus, par rapport à celle de l’année en cours.

Sarah A. Benali Cherif