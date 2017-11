Résultats de la 4e session du COMEFA : « satisfaisants », estime M. Messahel

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a qualifié de «satisfaisants», les résultats ayant couronné les travaux de la 4e session du Comité mixte économique algéro-français (COMEFA), estimant que cette réunion a permis de procéder à une «évaluation exhaustive» des différents domaines de coopération entre les deux pays.

«Cette session du COMEFA est satisfaisante à plus d’un titre. Elle a donné lieu à des discussions intéressantes et à des orientations claires pour approfondir davantage le partenariat économique entre les deux pays», a déclaré le ministre, à l’issue des travaux. M. Messahel a indiqué que les entretiens entre les deux délégations ont donné lieu à une «évaluation exhaustive» des différents volets de coopération économique et ont permis «une projection sur les prochaines échéances importantes inscrits à l’agenda bilatéral algéro-français». Il s’agit, a-t-il expliqué, de la prochaine session du Comité intergouvernemental de haut niveau qui se tiendra à Paris le 7 décembre sous la coprésidence des deux Premiers ministres, et la prochaine visite qu’effectuera en Algérie le président français, Emmanuel Macron. Par ailleurs, M. Messahel a indiqué que les hommes d’affaires des deux pays sont appelés à identifier de «nouvelles opportunités» de partenariat, d’autant plus, a-t-il dit, qu’il y a «un fort potentiel de coopération non encore exploité». En ce sens, il a souligné que la signature de trois accords de coopération traduit la volonté des deux pays de renforcer et développer le partenariat auquel les deux parties veulent donner un «caractère privilégié, basé sur un certain nombre d’actions concrètes».

De son côté, M. Le Drian a qualifié de «très positifs», les travaux de la 4e session du COMEFA, relevant que la coopération économique entre l’Algérie et la France a franchi des «étapes significatives». Il a souligné, à ce propos, le rôle de la jeunesse dans le renforcement de cette coopération, ajoutant que les jeunes des deux pays constituent la «force» de cette relation et le «témoin dune volonté d’agir ensemble pour l’avenir». (APS)