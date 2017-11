Dialogue stratégique algéro-français : Quelles parades aux défis sécuritaires ?

La 3e session du Dialogue stratégique algéro-français, dont les travaux se sont déroulés hier à huis clos, au Centre international des conférences, sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et de son homologue français, Jean-Yves Le Drian, aura été l’occasion, pour les deux parties, de se concerter et d’échanger sur les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les deux pays, et, partant, la région dans laquelle chacun d’eux se situe.

Ce Dialogue stratégique, instauré entre les deux pays, « est un cadre de concertation et de dialogue informel », institué par ailleurs avec un certain nombre de pays, parmi lesquels, notamment, la France, les Etats-Unis , le Royaume-Uni, la Chine, la Russie, comme le rappellera un responsable du ministères des Affaires étrangères. Et à ce responsable d’indiquer que « dans ce dialogue, les parties procèdent à un examen notamment de la situation sécuritaire, des défis sécuritaires régionaux, des moyens de lutte ». Elles confrontent également « leurs expériences et leurs analyses respectives ».

Et d’ajouter que très souvent, les deux pays coordonnent « les méthodologies de travail entre les différentes institutions en charge des questions sécuritaires, institutions représentées au niveau de ces assises de part et d’autre ». Toutes les problématiques sécuritaires qui se posent à la région sont discutées de manière informelle. Une méthode de travail qui explique pourquoi les deux ministres se sont refusés à faire toute déclaration à la fin des travaux de la session. Lors de sa déclaration à l’issue de la 4e session du COMEFA, M. Messahel avait indiqué que la 3e session du Dialogue stratégique donnera lieu à une «concertation approfondie» sur certaines questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation prévalant au Maghreb, au Sahel et dans l’espace méditerranéen.

Elle permettra aussi d’examiner les questions liées à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent sous toutes ses formes et dimensions, y compris son financement et ses connexions avec le crime organisé transfrontalier, à la prévention et la déradicalisation ainsi qu’au phénomène de la migration, a-t-il ajouté, selon les propos rapportés par l’Aps. Autres défis auxquels il est urgent de faire face et sur lesquels la session ne pouvait faire l’impasse sont ceux qui ont trait au retour des combattants étrangers et aux réseaux pourvoyeurs de migrants clandestins. S’agissant du premier défi, la déroute militaire de Daech sur le terrain, notamment en Syrie et en Irak, a mis sur le devant de la scène la problématique du retour de milliers de combattants étrangers. « Plus la défaite annoncée de Daech deviendra une réalité, et plus la dissémination de ces combattants deviendra un danger. Il faut donc s’y préparer dès maintenant », a estimé un chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS).

L’Organisation internationale de police criminelle, Interpol, qui regroupe 190 pays, a pu lister 14.000 combattants étrangers partis rejoindre les rangs de Daech, qui risquent de retourner dans leur pays d’origine.

Ce danger, qui menace également de nombreux pays africains, est pris au sérieux par les pays qui appellent à la mise en place d’une bonne coopération entre les services à l'échelle internationale.

Lors de la première réunion plénière du Groupe de travail du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF) sur l’Afrique de l’Ouest, tenue les 23 et 24 octobre à Alger, M. Messahel avait appelé au renforcement des capacités dans la région, mettant en garde contre le retour, dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, des combattants terroristes étrangers (CTE) actifs au sein de Daesh. «L'effort de renforcement des capacités dans cette région, de plus en plus ciblée par l'activisme terroriste, permettra à cette région de mieux affronter localement les nombreuses menaces qui nous préoccupent tous », a déclaré le ministre algérien des Affaires étrangères.

«En plus des mesures tendant à une plus grande sécurisation des frontières, particulièrement dans une région où celles-ci se distinguent par leur immensité et leur grande porosité, mesures tendant aussi à une réduction et à l'obstruction de la mobilité, sous toutes ses formes, des CTE, il est urgent que la coopération régionale et internationale privilégie des traitements de cette menace qui combattent et écartent la tentation de repli ou de regroupement de ces terroristes dans les zones qui souffrent le plus du manque de ressources et de capacités institutionnelles pour les combattre», a-t-il ajouté.

D’où l’utilité de cette session du Dialogue stratégique algéro- français, puisque les participants auront également à échanger les informations se rapportant à l’évolution de la menace terroriste.

Nadia K.