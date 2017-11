Rugby-Tournée : L’Australie sur sa lancée face au Pays de Galles

L'Australie a enchaîné un 8e match consécutif sans défaite en dominant le Pays de Galles (29-21), battu pour la 13e fois de suite par sa bête noire, samedi à Cardiff pour son premier match de la tournée d'automne. Les Wallabies, qui n'ont plus été battus depuis leur voyage en Nouvelle-Zélande fin août lors de la 2e journée du Rugby Championship (35-29), confirment leur bonne forme depuis la fin de l'été. Ils ont notamment réussi l'exploit de battre les All Blacks (23-18) fin octobre. L'équipe de Michael Cheika aligne un 13e succès consécutif face aux Gallois, qui ont de plus peut-être perdu pour le reste de la tournée leur centre Jonathan Davies, blessé au genou gauche sur la dernière action. Avec Kurtley Beale replacé à l'arrière en l'absence d'Israel Folau, laissé au repos pour cette tournée, les Australiens ont largement dominé la première période : les Gallois ont dû plaquer 90 fois, contre 30 pour leurs adversaires. Après une première pénalité de l'arrière gallois Leigh Halfpenny (9’, 3-0), les Australiens ont pris l'avantage au score sur une poussée de leurs avants mis sur orbite par une touche du talonneur Tatafu Polota-Nau, à la conclusion (13e, 3-7). Les Gallois ont réagi immédiatement et trouvé des espaces grâce sur un beau mouvement collectif initié par leur demi de mêlée Gareth Davies. En bout de ligne, Steffan Evans emporte Kurtley Beale et permet aux Gallois de passer devant (17’, 10-7). Ce sera de courte durée. Les Wallabies vont ensuite camper dans le camp gallois jusqu'à ce que le deuxième ligne Adam Coleman, servi par le demi de mêlée Will Genia, se retrouve sans opposition et redonne l'avantage à son équipe (22’, 10-14). Juste avant la pause, Michael Hooper, servi après contact par Genia, va accroître l'avance australienne (40’, 13-22). La seconde période aura une toute autre physionomie avec des Gallois plus entreprenants mais mal récompensés : sur une offensive de l'aile gauche, Evans se fait arracher la balle par Beale, qui peut traverser tranquillement la moitié de terrain galloise et sceller le sort du match (16-29, 63’). Cruel pour les Gallois, dominateurs sur le second acte et qui parviendront à franchir l'en-but une seconde fois sur un plongeon en coin de l'ailier Hallam Amos, remplaçant d'Evans, à la dernière minute (21-29, 80’).



L’Italie sérieuse contre les Fidji



L'Italie a mis fin à une série de neuf défaites consécutives en s'appliquant contre les îles Fidji (19-10) samedi à Catane lors du premier d'une série de trois test-matches de la Nazionale face à des nations de l'hémisphère Sud. Sergio Parisse et les siens n'avaient plus goûté à la victoire depuis un an et leur succès surprise face à l'Afrique du Sud en novembre 2016 à Florence. Cette fois, face aux Fidji, ils se sont imposés logiquement, au bout d'une prestation sérieuse à défaut d'être brillante. «Je suis très content de notre prestation, a apprécié ensuite le sélectionneur irlandais de l'Italie Conor O'Shea. C'est difficile de gagner des matches à ce niveau et c'est difficile de concrétiser toutes ses occasions quand on n'est pas habitué à gagner.» Le capitaine Sergio Parisse regrettait lui que son équipe se soit «mise en difficulté toute seul avec un plaquage raté», qui a permis à Nakarawa de marquer un essai juste avant la pause (38’) et de ramener le score à (10-10). Les Italiens avaient en effet pris le meilleur départ avec notamment un essai de Ferrara (27’). En deuxième période, les Azzurri ont bien défendu et ont creusé l'écart, avec trois nouvelles pénalités, dont une de McKinley, premier joueur à évoluer au niveau international avec des lunettes de protection. «On a pris les points quand on devait. C'est important de faire un bon résultat pour continuer à travailler avec sérénité. Je suis fier des garçons, surtout de ceux qui débutaient. C'est un bon début, même si ça n'est pas encore parfait», a déclaré Parisse. L'Italie affrontera désormais l'Argentine le 18 novembre à Florence et l'Afrique du Sud le 25 novembre à Padoue.