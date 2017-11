Bosnie : Vedad Ibisevic met fin à sa carrière en sélection

Le joueur bosnien, Vedad Ibisevic, sociétaire de Hertha Berlin, a annoncé son retrait de la sélection bosnienne dont il était un des piliers depuis dix ans. «J'avais décidé de faire mes adieux à la sélection si on ne parvenait pas à se qualifier au Mondial en Russie (en 2018, ndlr). Depuis le dernier match (des qualifications), j'ai encore longuement réfléchi et j'ai pris la décision de me retirer», a déclaré Ibisevic, 33 ans, citée par la presse locale. La Bosnie n'a pas réussi à se qualifier, elle a fini 3e du Groupe H, derrière la Belgique et la Grèce. Ibisevic, qui évolue en Allemagne depuis 2006 (Aix-la-Chapelle, Hoffenheim, Stuttgart), après un passage par la France (Paris SG, Dijon), a disputé 82 matches pour la sélection de Bosnie depuis 2007 et a inscrit 28 buts. La Bosnie a été éliminée dans la phase des poules du Mondial-2014, sa seule participation à ce jour à un tournoi majeur.