Basket-ball : Championnat d’Afrique des clubs (dames - 1re journée) : Défaite du GSP devant Inter-Clube (62-45)

Les basketteuses algériennes du GS Pétroliers se sont inclinées samedi soir face à Inter-Clube (Angola) sur le score de (62-45), mi-temps (33-19), à Luanda, la capitale angolaise, en match comptant pour la première journée de la poule A du Championnat d'Afrique des clubs champions 2017. L'autre match de la poule a été remporté par First Bank du Nigeria devant les Kényanes d'Equity sur le score de (62-43). Le cinquième club de la poule A, Vita Club (RD Congo) a été exempté de cette journée inaugurale. Pour le compte de la deuxième journée, prévue dimanche, le GS Pétroliers sera opposé à Equity (14h30), alors qu'InterClube défiera l'AS Vita Club (19h00). Les joueuses de First Bank seront exemptées. La poule B est composée de quatre clubs, à savoir Ferroviario de Maputo (Mozambique), DCMP (RD Congo), Primeiro de Agosto (Angola) et Kenyan Ports Authority (Kenya).

Les quatre premiers de chaque groupe A et B seront qualifiés pour les quarts de finale, selon la formule de compétition.