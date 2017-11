Dispositifs du FGAR (DG) : 20 projets de pêche et d’aquaculture

Le directeur général du Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) a indiqué, hier à Oran, que son établissement a accordé, durant cette année, des garanties de crédits à 20 projets versés dans la pêche et l’aquaculture à travers le territoire national. Dans une déclaration à l’APS, en marge du Salon international de la pêche et de l’aquaculture qui se tient à Oran, Abderraouf Khalef, n’a relevé que 10 projets d’élevage de dorade et de loup de mer ont bénéficié de garanties de leurs crédits. Chacun de ces projets assurera une production de 300 tonnes de poissons annuellement. Le même responsable a noté que si le nombre de projets aquacoles bénéficiant de garanties du FGAR sont peu nombreux, les investissements engagés sont, par contre, très lourds, nécessitant chacun en moyenne 220 millions DA. Par ailleurs, 10 autres projets concernant la pêche et acquisition s’embarcations et petits métiers, ainsi que divers équipements ont bénéficié des prestations du FGAR. Selon Abderraouf Khellaf, ces 20 projets ont bénéficié de crédits de la Banque agricole et du développement rural (BADR) totalisant 1 milliard DA. À la fin de l’année en cours, 10 nouveaux projets financés par la même banque et garantis par le FGAR. Le même responsable a souligné que son organisme compte garantir les crédits des PME et des investisseurs engagés dans ce créneau appelé à se développer avec la création de 1.000 fermes aquacoles à créer à l’horizon 2020, objectif visé par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Il a rappelé que son organisme a signé des conventions avec différentes entreprises bancaires, en vertu desquelles les investisseurs bénéficieront de garanties pour obtenir les crédits nécessaires à leurs projets. Le FGAR couvre à hauteur de 100 millions DA la création d’entreprises et de 250 millions DA pour les projets d’extension de leurs activités.