Chine - Etats-Unis ou la guerre du leadership : Le choc des titans

Les relations sino-américaines commandent les équilibres stratégiques, économiques et financiers de demain. Le moindre incident sérieux aura des répercussions mondiales.

Dans la ville côtière de Danang, au Vietnam, qui vient d'accueillir le forum de l'Asie-Pacifique (APEC), le ton des futurs rapports géostratégiques a été donné. Les présidents Chinois et américain se sont livrés, tour à tour, à des échanges, à fleurets mouchetés, qui dévoilent toute la crispation que renferment les relations sino- américaines. Même la vingtaine d'accords commerciaux, d'une valeur de 9 milliards de dollars signés à Pékin entre des entreprises chinoises et américaines, au premier jour de la visite de Donald Trump, n'ont pas eu l'effet apaisant, escompté, sur l'humeur du Yankee.

Dénonçant «les abus commerciaux chroniques», que les États-Unis ne peuvent plus «tolérer», vouant aux gémonies les accords multilatéraux qui «lient les mains» de son pays, M. Trump a livré un discours à la tonalité résolument isolationniste. «Je mettrai toujours l'Amérique d'abord de la même manière que j'espère que vous tous, dans cette pièce, donnerez la priorité à vos pays respectifs», a-t-il lancé, reprenant une formule déjà utilisée à la tribune des Nations unies, en septembre.

Dans un contraste saisissant, Xi Jinping, qui vient de cimenter encore un peu plus son pouvoir, à la faveur du dernier congrès du Parti communiste, s'est posé en grand défenseur de la mondialisation.

Les échanges doivent être repensés, pour être «plus ouverts, plus équilibrés, plus équitables et bénéfiques pour tous», a-t-il expliqué. «Nous devrions soutenir le libre-échange et pratiquer un régionalisme ouvert, pour permettre aux pays en développement de tirer davantage profit du commerce et des investissements internationaux», a-t-il poursuivi.

Dans un tempo savamment dosé, la Chine a annoncé vendredi son intention d'élargir l'accès des entreprises étrangères à son secteur financier, mettant fin à des restrictions vivement critiquées par les partenaires de Pékin.

Les dirigeants de la région avaient hâte d'entendre les deux chefs d'État, et notamment le Président américain, qui avait provoqué un choc en Asie-Pacifique, en décidant du retrait abrupt de son pays de l'accord de libre-échange Asie-Pacifique (TPP), trois jours après son entrée à la Maison-Blanche. Face à ces derniers, le locataire du bureau ovale a défendu bec et ongles sa décision, martelant que les États-Unis ne signeront plus de «grands accords» qui obligent l'Amérique «à renoncer à sa souveraineté».

Nouveau foyer de turbulences



L'Asie est-elle en passe de devenir la nouvelle zone d'influence, et surtout un foyer de turbulences ? Deux titans qui se jaugent depuis longtemps y se sont, cette fois-ci, donné rendez-vous pour se défier. L'un, les États-Unis, traverse un moment de déprime, mais n'entend pas moins rester une superpuissance inégalée. L'autre, la Chine, dopé par un miracle économique sans précédent dans l'histoire par son ampleur et sa rapidité, veut retrouver son statut de puissance régionale indiscutée. Une dualité qui dominera le siècle et marquera pour longtemps les rapports futurs entre les nations. À Pékin, tout comme à Washington, on n'exclu pas des pics de tension pouvant déboucher sur une confrontation… armée localisée quelque part en mer de Chine ou en mer du Japon. Les risques de malentendus, qui transpirent déjà, sont plus forts que les sourires et les poignées de mains de circonstances. La Chine a de plus en plus mal à coopérer avec une administration américaine de plus en plus hésitante et marquée, surtout, par la crise financière de 2008. Depuis les années 1980 et œuvrant à affaiblir une fédération de Russie meurtrie par la perte de ses républiques, Washington n'a cessé de favoriser l'expansion économique de la Chine. Les décideurs américains misaient sur un développement économique qui garantirait la transformation démocratique. Ils croyaient en l'émergence d'une Chine bienveillante, un bon géant attendri par un rêve de prospérité. Ils se réveillent à l'orée du 21e siècle avec un concurrent en mesure de contester leur prééminence dans tous les domaines. Jamais aucun des prétendants au statut de surpuissance de l'URSS au Japon en passant par L'Europe n'a posé à l'Amérique un défi de cette ampleur. L'empire du milieu a réussi à se greffer à la matrice de l'Oncle Sam. Elle n'est pas seulement la seconde puissance économique mondiale, elle est aussi le créancier des États-Unis. Près des deux tiers des faramineuses réserves de changes de Pékin sont investis en bons du Trésor US. Elle finance le déficit des États-Unis. Ce n'est pas un choix, mais plutôt une nécessité.



L’attrait du protectionnisme



Longtemps, les deux parties se sont arrangées de cette dépendance mutuelle. Cette époque est révolue. La Chine a vite compris la nécessité de réorienter son économie. Elle a développé la consommation intérieure, attiré des investissements de haute technologie, transformé le yuan en devise, et elle tend à changer de modèle. Pour l'Amérique, c'est le début du malaise. Les États-Unis souffrent de désindustrialisation, de chômage croissant, d’endettement... Washington accuse Pékin de concurrence déloyale, de protéger ses marchés, de manipuler les cours de sa monnaie, de ne pas respecter la propriété intellectuelle. Pour le pays de l'Oncle Sam, l'heure est plus que jamais au protectionnisme antichinois. Pour les stratèges américains, rien ne s'est passé comme prévu. L'ouverture économique encouragée par Washington aurait dû conduire à une transformation du champ politique... Prospère puissante, à économie capitaliste, la Chine reste dirigée par un régime communiste. L'agitation et l'angoisse des États-Unis s'accentuent, notamment au niveau international. Depuis quelques années, Washington perd des arbitrages à l'OMC, se retrouve isolé lors du vote sur la reconnaissance de la Palestine en tant que membre de l'UNESCO et des négociations sur le climat, laisse la France et le Royaume-Uni conduire l'intervention en Libye, et même l'Amérique latine, considérée comme «arrière-cour» de Washington, se permet d'élire des dirigeants qui contestent l’emprise de l'Oncle Sam.

Et la Chine apparaît comme un concurrent autrement plus coriace que l'allié nippon. Sa stratégie militaire, dite de «collier de perle», semble fragiliser les positions américaines dans le Pacifique ; elle est devenue le principal créancier des États-Unis, le premier partenaire de pays émergents comme le Brésil et l'Afrique du Sud, le premier pays exportateur, en 2011, ses entreprises ont déposé plus de brevets que leurs homologues américains... Consciente récemment de cette menace imminente, et de ce recentrage géopolitique, Washington a décidé de jouer la carte des rivalités territoriales entre la Chine et ses voisins (Vietnam, Philippines, Japon, Corée du sud), pour renforcer ses alliances bilatérales avec eux et isoler Pékin, d'où la tournée de Donald Trump dans ces pays, à la faveur du sommet APEC. Le premier round de cette confrontation se joue actuellement dans le Sud-Est asiatique, car l'avenir de la Chine et le renouveau américain passent par cette zone.

M. T.

------------------////////////////////

Une guerre inévitable ?



Jonathan Holslag est un professeur de la Vrije Universiteit Brussel, qui a récemment déclaré que «la guerre avec la Chine était inévitable». Cette déclaration serait née suite à l'analyse d'un duel géopolitique dans l'océan Pacifique. «Chaque mouvement militaire chinois dans la région est perçu comme une menace pour les États-Unis, et vice versa», a ajouté le spécialiste du continent asiatique. Donald Trump avait reçu, il y a quelques semaines, dans sa villa de Floride, Xi Jinping, le président chinois.

Cette rencontre était cruciale, surtout lorsque l'on sait que le Président américain et certains de ses proches ont fait des déclarations tendues vis-à-vis de Pékin. Dans le quotidien belge De Morgen, le spécialiste du continent asiatique, Jonathan Holslag, a déclaré que chaque mouvement militaire venant de la Chine était scruté par les États-Unis, ce qui renforce l'impression de tension dans les rapports diplomatiques entre les deux pays. Une guerre qu'aucun des pays ne semble prêt à mener. Le professeur a également précisé qu'aucune des deux nations n'était pour le moment prête à entrer en guerre. Il ajoute, néanmoins : «Cependant, la méfiance reste énorme. Certains incidents significatifs suffisent pour déclencher une escalade.» Il précise enfin : «L'Amérique veut rester numéro 1, la Chine veut le devenir.» Steve Bannon, l'ancien conseiller à la sécurité de Donald Trump, qui vient d'être évincé du Conseil de sécurité nationale, a récemment fait des déclarations qui ne vont pas à l'encontre de celles de Jonathan Holslag. Il avait en effet affirmé, à The Independent : «Nous allons entrer en guerre avec la Chine dans les cinq à dix prochaines années.»

À défaut, la guerre commerciale a déjà commencé.