7es journées nationales de pneumologie : Plus de 5% de la population concernée par l’Asthme et les problèmes respiratoires

Entre 5 et 6% de la population de la wilaya d'Oran souffrent de problèmes respiratoires principalement d’asthme, a précisé, jeudi dernier à Oran, le chef de service de pneumologie de l’Établissement hospitalo-universitaire 1er-Novembre 1954. S'exprimant à l'APS, en marge des 7es Journées Nationales de pneumologie de l'EHU d'Oran, le professeur Salah Lellou a indiqué que «10% du taux avancé représente des cas d'asthme sévère, qui sont de plus en plus répandus à Oran, tout comme à travers le pays».

«Plusieurs facteurs de risques sont à relever, comme le tabagisme, la pollution et les allergènes, a-t-il souligné», ajoutant qu’entre 80 à 85% des cas d'asthme sont reliés à un milieu tabagique, mais aussi à des facteurs allergènes. Le reste est directement lié à la pollution de l'air.

À l’échelle nationale, le taux d'atteinte est estimé à 3,5%, selon les dernières statistiques datant de 5 ans, a-t-il fait savoir, ajoutant qu’en réalité ce taux est plus élevé.

L’asthme est une maladie inflammatoire chronique du système respiratoire qui se caractérise par une difficulté respiratoire, en raison de la diminution du calibre des bronches respiratoires. Les causes de la pathologie sont multiples et liées principalement au facteur génétique, à un environnement contenant des antigènes (acariens) et au degré d’humidité, a-t-on expliqué.

En matière de prise en charge, le Pr Lellou a relevé que de moins en moins de crises aiguës d'asthme ou de décès à cause de cette pathologie sont enregistrés, Toutefois, il y a de plus en plus de personnes souffrant d’asthme, a-t-il déclaré, précisant que «l’objectif des spécialistes est de contrôler cette maladie de manière à ce qu'il y ait très peu de traitements à proposer au patient, mais plus efficaces».

Pour ce qui est de la prévention, le Pr Lellou a fait savoir qu'il est difficile de parler de prévention, Toutefois, il est nécessaire de faire le diagnostic rapidement et mettre le malade sous traitement. «Il faut aussi connaître les conseils d’éviction des allergies, mais surtout avoir une bonne hygiène de vie et éviter au maximum les milieux tabagiques ou pollués», a-t-il expliqué. S'agissant de 7es Journées Nationales de pneumologie de l'EHU d'Oran, ayant pour thèmes «L'asthme sévère», «La fibrose pulmonaire idiopathique» et «La broncho-pneumopathie chronique obstructive» ( BPCO), le même spécialiste a souligné que plus de 500 participants y prennent part, dont 14 étrangers venus de France et de Tunisie, pour partager leurs expériences avec leurs confrères algériens. Trois ateliers ont été organisés la veille (mercredi) traitant de dispositifs inhalatoires, d'imagerie thoracique et d'apnée du sommeil. Sur ce dernier point, le spécialiste a expliqué qu'une grande partie des apnées du sommeil sont à l'origine des accidents de circulation, et cette situation a été démontrée à l'étranger où entre 20 à 25% des accidents de circulations sont dus à cette pathologie.

Le service de pneumologie de l’EHU 1er-Novembre a déjà lancé, au cours de cette année, avec le concours des services de médecine du travail, de sûreté de wilaya et de gendarmerie, une étude pour définir l’impact de l’apnée du sommeil sur les accidents de la route, rappelle-t-on.

«La prise en charge de l’apnée du sommeil étant une spécialité nouvelle en Algérie, et peu de données sont disponibles sur sa prévalence et son impact sur les accidents de la circulation», a-t-il expliqué. (APS)