Culture Hebdo : Riches activités liées au 22e SIla

Le paysage culturel de la semaine écoulée aura été marqué par la disparition du cinéaste Mahmoud Zemmouri et du doyen des plasticiens, Salah Hioun, au delà d'autres activités liées au 22e Salon international du livre d'Alger (Sila), au centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri, au cinéma, la musique, la danse et au patrimoine architectural.

- Décès samedi à Paris de l'acteur, réalisateur et scénariste algérien, Mahmoud Zemmouri et du doyen des plasticiens, Salah Hioun, qui s'est éteint mardi à Alger, à l'âge de 81 ans.

- Clôture, samedi dernier à la salle Ibn Khaldoun, à Alger des «Rendez-vous cinématographiques d'Alger» (2/4 novembre), organisés dans le cadre de l'accord de coopération conclu entre la wilaya d'Alger et la région Ile-de-France.

- Poursuite des 2es Journées nationales de danse moderne, ouvertes vendredi soir à la maison de la Culture «Kateb-Yacine» de Sidi Belabbès, avec la participation de 40 danseurs et ballerines de plusieurs wilayas d'Algérie.

- Semaine culturelle belgo-algérienne, organisée depuis vendredi à la commune de Saint-Josse-ten-Noode dans la région bruxelloise, pour commémorer le 63ème anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale.

- Clôture dimanche au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger), du 22e Salon international du livre d'Alger, ouvert le 26 octobre dernier.

- Le colloque international de trois jours sur la vie et l'œuvre de l'écrivain, anthropologue et linguiste, Mouloud Mammeri, clôturé dimanche à Alger.

- Clôture lundi au palais de la Culture Abdelkrim-Dali de Tlemcen du Festival national de musique hawzi avec un concert animé par l’orchestre régional de musique andalouse de Tlemcen.

- «Villes et campagnes dans l’Emirat de Tlemcen au moyen âge», thème d'une table ronde tenue mardi à l’université «AbouBakr-Belkaid» de Tlemcen dans le cadre d'un programme de coopération algéro-français.

- «Il y a cent ans en Algérie», une exposition de photographies du Centre culturel de documentation saharienne (Ccds), retraçant le périple de deux pères blancs, à travers les oasis algériennes en 1903, inaugurée jeudi au Centre des arts du Palais des Raïs-Bastion 23.

- Concert de musique Hawzi, animé jeudi à Alger, au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, par le chanteur M'Hamed Yacine. (APS)