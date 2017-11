8es Journées littéraires de Tébessa : La dimension maghrébine

Les 8èmes journées littéraires de Tébessa qui s’ouvriront aujourd’hui à la maison de la culture Mohamed Chebouki de cette ville auront cette année une dimension maghrébine, a indiqué samedi la chargée de programmation, Mme Zoubida Boutouil. Plus de 80 écrivains et poètes de 25 wilayas du pays dont Mohamed Tine (président de l’association El Djahidhya), Youcef Chagra (président de l’Union des écrivains algériens), Youcef Foughali et Chama Derouiche prendront part à cette rencontre traditionnelle, selon la même source. Les écrivains libyens, Allaa-Eddine El-Farjani, Salma Mohamed Salah et Omar Abdedayem El-Bachir et les Tunisiens, Abdallah El-Kacemi, Saber El-Absi et Wassila Mouilehi seront également présents durant ces journées. Selon les organisateurs, cette manifestation de trois jours se tiendra à la salle des congrès et donnera lieu à l’organisation d’un atelier de formation à l’écriture et des visites vers des sites archéologiques de la ville de Tébessa. (APS)