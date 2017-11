Exposition collective de cinq peintres à Alger : Du symbolisme à la contemporanéité

Une exposition collective d'œuvres d'artistes plasticiens, explorant le symbole et le style figuratif dans la peinture mais aussi l'aspect contemporain dans la poterie et la céramique, a été inaugurée samedi à Alger. Organisée par la galerie «Les Ateliers Bouffée d'Art», l'exposition intitulée «Sagadar» a réuni les œuvres de Belkis Sergoua, Samia et Rachida Merzouk, Jaoudet Guassouma et Karim Sergoua. Avec une touche contemporaine, les plasticiennes Rachida et Samia Merzouk proposent aux visiteurs de petits objets de décoration en poterie et céramique, revisitant des amphores, des lats et des «khamssa» (main de Fatma). Dans ces objets du quotidien, plusieurs références à d'autres métiers de l'artisanat se rencontrent dans des œuvres en céramique qui empruntent à la vannerie, la dinanderie ou encore le cuir leurs motifs et aspects. Le peintre, Karim Sergoua, expose pour sa part une collection puisant dans les symboles et les couleurs chaudes, exprimant dans des toiles comme «Eux et nous», «La famille qui avance», «Je ne vous ai pas compris» ou encore «Présences innocentes», une réalité et des bouleversements sociaux souvent incompris. Dans un style plus recherché, invitant à la réflexion, le peintre propose une série d'œuvres où le trait, toujours masqué par une épaisse couche de blanc, est à peine suggéré au visiteur pour exprimer des émotions et des idées souvent liées à l'innocence, la purification et la méditation. Karim Sergoua diversifie aussi les supports en proposant quelques travaux réalisés sur du bois de récupération à l'image de «Fichés», des portraits abstraits, entourés de clous dorés, ou «Les dos courbés», réalisé sur une planche à linge. Plusieurs œuvres du plasticien, Jaoudet Guessouma, sont également proposées aux visiteurs dans une collection contemporaine, dénuée de contraintes dont

«Tafsut», «Mekanik», ou encore «Twesswiss", des travaux proches du Pop'art et de la figuration. Pour sa part l'artiste peintre, Belkis Sergoua a exposé une série de portraits, «Parenthèses» et «Diplopie», très proches du dessin assisté par ordinateur, fixant la perception propre d'un visage ou d'une main. L'exposition «Sagadar» est visible jusqu'au 30 novembre à la galerie

«Les Ateliers Bouffée d'Art». (APS)