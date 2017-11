Le Coin du copiste : Au cœur de la légende

La littérature algérienne n’a pas finit d’évoquer et de convoquer l’histoire, pour écrire un drame shakespearien bien de chez nous qui s’est déroulé au siècle dernier. La romance de Hiziya, fixée par les chanteurs célèbres de nos régions de fort belle manière, puisque c’est au travers d’un long poème chanté avec beaucoup de lyrisme et d’émotion rendue par la langue et toute l’oralité transcrite par un magnifique texte inspiré d’une histoire d’amour vraie, cette romance à la dimension tragique portée par le seul nom de l’héroïne aura réussi à traverser le temps pour prendre les proportions d’une légende vivante dans les cœurs.

Ce regain d’intérêt de nos écrivains, après que des compositeurs et musiciens du terroir avaient permis la perpétuation de l’histoire qui autrefois avait valeur d’exemple en défrayant la chronique des mœurs conservatrices de la société, est tout à fait nouveau, car on peut le situer vers le début des années 1990 où certains intellectuels ont voulu raviver cette histoire qui fait désormais partie intégrante du patrimoine culturel algérien qui mérite une attention nouvelle et une exploration littéraire. Certains spécialistes savent bien, en visitant la région où s’est passée cette histoire, que l’on peut retrouver le tombeau de la jeune fille disparue, et

des internautes n’ont pas hésité à faire circuler sur la Toile la photographie prise sur les lieux où repose la bien-aimée Hiziya, dont le cousin Saïd avait tant pleuré la disparition à la fleur de l’âge… Mourir d’aimer, comme le chante si bien Charles Aznavour. Dans ces cas, il faut savoir que le Centre de documentation économique et sociale d’Oran (CDES) sera l’hôte d’une conférence, le 16 novembre, autour du mythe de Hiziya. Nommée «Hiziya, regards croisés : entre mythe et réalité», la conférence débat profitera de la présence de la femme de lettres, Maïssa Bey, et de l’éditeur, Lazhari Labter, pour évoquer une histoire qui fait désormais partie du patrimoine culturel du pays. Adaptée en long métrage pour le cinéma dans les années 1970, et évoquée dans de nombreuses œuvres, la vie de Hiziya et son amour pour son cousin Saïd continuent de susciter la curiosité et d’inspirer les artistes. Le CDES, en collaboration avec les éditions El-Ibriz, tentera de démêler le vrai de l’imaginaire, grâce à ses invités de marque. Rendez-vous jeudi 16 novembre à 15h, au niveau du siège du CDES, sis 13, rue Larbi-Ben-M’hidi. L’entrée est libre et gratuite pour tous les Oranais que cela intéresse.

L. Graba