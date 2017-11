Merzak Degga : Une grande figure du chaâbi

Rencontré dans le dédale de la vieille ville, Merzak Degga a gardé le verbe haut et le sens de l’humour citadin. Il retrace le temps d’un café à la fleur d’oranger, ses deux dernières décennies, depuis son dernier interview paru dans les colonnes d’un défunt quotidien algérois. Ses propos sont teints de tristesse et d’incompréhension…

Cheikh Merzak Degga est une grande figure du chaabi de l’underground, cette scène tapie dans l’ombre des ruelles, des terrasses et des parcs de la ville. Rarement sous les feux de la rampe, cette race d’artistes a toujours perpétué le répertoire séculaire loin des planches et des flashs.

La reconnaissance des mélomanes et son amour indéfectible du chaabi lui ont permis de survivre aux modes et aux politiques. Né à El Biar d’une grande famille, Degga qui «enfanta» plusieurs artistes connus (Aziz et Nasreddine), Merzak baigna dans le milieu artistique et surtout musical. Sa maîtrise du mandole et des qacidates lui ont été transmis du maître incontesté, El Anka, de qui il appris d’ailleurs tout son art et à qui il voue un respect sans bornes. Sentiment qu’il inspire quant il entonne «el Meknassia» ou

«Eneqab». Son seul passage sur les ondes

d’El Bahdja, il y a quelques années, a dévoilé aux auditeurs un maître jusqu’alors mal connu des mélomanes. Il fit sensation.

Aujourd’hui, El Hadj, comme l’aiment à l’appeler ses fans, a repris de plus belles. Fêtes, soirées intimes ou simples rencontres d’amis, Merzak, avec sa séculaire bonne foi, assure, toute une nuit durant, un programme chaâbi très varié. Des longues litanies d’El Alami aux poésies contemporaines d’El Harrachi ou Boudjemaa, Merzak surfe d’un mode à l’autre avec une grande virtuosité.

Les temps ont changés et les artistes de talents peinent à trouver leur voie dans ce monde artistique de plus en plus hétéroclite. Merzak Degga a fait, timidement, le tour de quelques organismes chargés de programmation de fêtes, de concerts et de galas, sans grand résultat. Il est vrai que la stature et la maitrise de l’art ne confère pas forcément le droit ou l’occasion de coller aux caravanes d’artistes qui sillonnent les scènes du pays.

Les très nombreux fans de Merzak Degga espèrent bien voir ce maître évoluer sur les planches ou sur les ondes nationales au grand profit des amoureux et même des néophytes de cet art populaire.

Kamel Morsli