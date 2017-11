Syrie : Trump et Poutine déterminés à vaincre Daech

Les présidents Donald Trump et le russe, Vladimir Poutine, se sont déclarés samedi satisfaits d'une meilleure communication entre leurs forces armées en Syrie, et ont réaffirmé leur détermination à vaincre le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech). Dans un communiqué diffusé après leur rencontre en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Da Nang au Vietnam, ils ont réaffirmé leur détermination à vaincre l'EI. Selon le document diffusé par le Département d'Etat américain, les deux dirigeants ont convenu de maintenir ouverts les canaux de communication entre les deux armées afin de prévenir tout incident dans la lutte conjointe contre le groupe terroriste. MM. Trump et Poutine réaffirment par ailleurs qu'il «n'y a pas de solution militaire» au conflit syrien, mais seulement politique, via le processus de Genève sous médiation onusienne.

A cette fin, ils souhaitent une pleine application de la «feuille de route» définie dans la résolution 2254 de l'ONU. Celle-ci prévoit des réformes constitutionnelles et des élections libres auxquelles participeront «tous les Syriens», diaspora comprise. Washington et Moscou renouvellent leur soutien à la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et le caractère non confessionnel de la Syrie, exhortant toutes les parties à participer au processus de Genève. Enfin, MM. Trump et Poutine jugent importante la création de zones de désescalade, une mesure provisoire permettant de réduire les violences, de faire respecter les accords de cessez-le-feu, de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et d'ouvrir la voie à un règlement politique de ce conflit vieux de plus de six ans.