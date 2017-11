Rénovation des routes : Une solution innovante expérimentée dans la Wilaya d’Alger

Construire et rénover nos routes en réduisant drastiquement les coûts, les délais et l’empreinte environnementale avec plus de durabilité, c’est le défi lancé.

Sous le parrainage de la Direction des travaux publics de la wilaya d’Alger, par LafargeHolcim Algérie, en partenariat avec les entreprises SNC MEZOUGHI, EPTP et le laboratoire public LCTP, une planche d’essai de retraitement en place à froid d’une route dégradée a été réalisée, le 9 novembre dernier. Cette planche d’essai a été réalisée dans la wilaya d’Alger entre les communes de Mektaâ Kheira et Tessala El-Merdja, sur la route nationale 67. Le tronçon à réhabiliter se situe entre le «PK9+660 et le PK10+020».

En pratique, la chaussée a été recyclée sur place avec le liant routier ARDIA 600®, liant destiné aux travaux routiers, développé et fourni par LafargeHolcim Algérie. Cette technique innovante consiste à retraiter la chaussée existante qui est en mauvais état, sur 20 à 30cm d’épaisseur, pour lui donner une nouvelle jeunesse. Ce traitement se fait avec une machine spécifique, dont plusieurs entreprises se sont équipées, ces dernières années. Une fois la route retraitée, il ne reste plus qu’à réaliser les couches d’enrobés prévues et ouvrir à la circulation.

La construction et l’entretien d’un réseau de transport moderne mobilisent des quantités importantes de matériaux. Or, il est possible d’atténuer cet impact environnemental, tout en réalisant des économies substantielles en termes de coût de réalisation et de délais, en considérant les matériaux des sites à utiliser comme un gisement que l’on peut valoriser par un traitement approprié avec des résultats probants.

La technique du retraitement à froid des chaussées aux liants hydrauliques routiers «ARDIA 600» offre des avantages significatifs en termes de santé, de sécurité, de coûts, de délais, de faisabilité et de préservation de l’environnement .

Cette solution éprouvée dans le monde entier offre des performances techniques à long terme égales, voire supérieures aux techniques classiques. La solution «ARDIA 600» de LafargeHolcim Algérie est une offre complète allant de la prise en compte du chantier, des attentes du client, de l’échantillonnage sur site, de la prescription, une offre technico-économique, l’assistance technique à la mise en œuvre, la réception de l’ouvrage, par une équipe dédiée et le laboratoire de la construction situé à Rouiba.