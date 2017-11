Tipasa : Sensibiliser les citoyens

Le faible taux de participation aux dernières législatives encore en mémoire, pouvoirs publics et partis politiques s’activent sur tous les fronts en vue de mobiliser les populations sur l’importance du rendez-vous du 23 novembre prochain.

Ainsi donc, la sensibilisation reste aux yeux de beaucoup d’observateurs un excellent moyen pour capter l’intérêt des citoyens, et quoi de meilleur qu’un travail de proximité pour réaliser cet objectif. L’exemple nous est parvenu de Tipasa où une dizaine d’associations ont adhéré, ce jeudi, à l’initiative des autorités locales d’organiser une caravane de jeunes visant la sensibilisation des citoyens sur l’importance du scrutin à venir et surtout de l’acte de voter en vue de « consacrer » le principe de démocratie participative adopté par le gouvernement. Une initiative inscrite au titre du plan de communication institutionnel du ministère de tutelle. Selon les services de la wilaya, cités par l’APS, le mouvement associatif participant à cette démarche est issu essentiellement des secteurs de la jeunesse et des sports, de la culture et de l’action sociale. Devant s’étaler sur une semaine, le programme de cette caravane porte sur la visite de plusieurs communes. Il a été entamé à l’extrême-ouest et est de la wilaya de Tipasa, en l’occurrence Damous, Gouraya, Cherchell, Fouka, pour sillonner ensuite les autres régions. Et qui dit proximité dit forcément contact direct avec les populations.

C’est la mission principale échue aux animateurs de la caravane, lesquels vont consacrer la part belle aux jeunes qu’ils comptent rencontrer sur les places publiques afin de tenter de les « convaincre » de participer « massivement » au prochain rendez-vous électoral, en vue de constituer une « force » agissante dans la gestion des affaires de leurs communes, expliquent les initiateurs. « La caravane est le reflet de la détermination des autorités à faire du citoyen un partenaire à part entière dans la gestion des affaires locales et la sélection de projets adaptés à sa commune ».

S. A. M.