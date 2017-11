MEN : Combattre la fraude et imposer la légitimité par les élections

Le président du Mouvement d’édification nationale (MEN), Mustapha Belmahdi, représentant de l’Union Nahda-Bina-Adala, a invité hier à Tiaret les électeurs à voter en masse pour «combattre la fraude et imposer la légitimité par les élections». Animant un meeting dans le cadre de la campagne électorale, tenu à Tiaret, Mustapha Belhamdi a estimé que les élections locales constituent «une étape importante dans la vie politique du pays, car se situant entre les précédentes législatives et les prochaines présidentielles de 2019, les qualifiant aussi d’occasion pour «combattre la fraude qui a entraîné une défection des électeurs lors des législatives passées». Le représentant de l’union Nahda-Bina-Adhala a souligné la nécessité de «renoncer à l’abstention, de faire preuve d’optimisme et d’espoir et de responsabilité parmi les jeunes qui représentent la force de la société», ajoutant qu’il est primordial de former ces jeunes pour leur inculquer les valeurs morales, les constantes nationales, l’esprit patriotique, les sens de la fraternité, de la solidarité et de la responsabilité. M. Belmahdi a appelé les hommes politiques à œuvrer pour «sauver le pays et la nation par la mise en place d’une politique intérieure et économique judicieuse», comme il a plaidé pour «un amendement du code électoral, une liberté du fait électoral et sa préservation ainsi qu’une protection de la voix de l’électeur». Le même responsable s’est félicité du contenu du message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l’occasion du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution de Novembre 1954, dans lequel il a annoncé la fin de la période de transition et son soutien à la souveraineté populaire. M. Belmahdi a rendu, à la même occasion, hommage aux éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), les qualifiant de «moudjahdine», car ils protègent le pays de toute agression extérieure, complot intérieur et contre le terrorisme qui se manifeste dans les pays voisins. (APS)