Béchar : Rapprocher le Parti des citoyens

Poursuivant sa campagne électorale, afin de glaner le plus de sympathisants possible, pour les prochaines élections locales de novembre 2017, le parti du FLN a plutôt pensé se rapprocher des citoyens des zones isolées ou enclavées, où évoluent quelque 600 familles d’agriculteurs et éleveurs de la région, à l’exemple des périmètres de Zouzfana et de Benzireg. Une action qui vise essentiellement à pouvoir mieux expliciter le programme de ce parti et surtout pouvoir, selon le chargé de cette

« permanence » ambulante, de recenser les problèmes auxquels demeurent confrontés cette frange de la population, tout en faisant valoir l’importance qui doit lui être accordée, pour son statut particulier, en tant que contributrice à veiller aux frontières du pays. Une entreprise qui devra aussi permettre de faire remarquer que ce parti accorde une importance particulière aux secteurs de l’agriculteur et du tourisme, pivots d’une véritable relance de l’économie et du développement local, tout en rappelant que le FLN s’attelle à la concrétisation du programme du Président de la République.

Ramdane Bezza