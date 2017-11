Alliance Ennahda-Adala-Bina : Le changement débute dans la commune

Le secrétaire général du Mouvement Ennahda, Mohamed Dhouibi, représentant l’alliance Ennahda-Adala-Bina, a considéré vendredi à Biskra que le changement en Algérie débute de la commune et de la wilaya. Lors d’un meeting populaire animé à la salle Zaâtcha, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections locales, Douibi a estimé que l’élection des prochaines Assemblées communales et de wilaya «changera la situation et la configuration de l’Algérie pour redonner de la crédibilité aux institutions de l’Etat investies de la confiance populaire».

Le programme de l’alliance Ennahda-Adala-Bina, a assuré Dhouibi, s’adosse sur deux axes principaux que sont la préservation de l’autonomie de l’Algérie sur les plans politique, économique et identitaire, et son développement basé sur l’agriculture et l’industrie, loin de la dépendance à l’égard des hydrocarbures. Il a exhorté les citoyens, au terme de son allocution, à donner leurs voix aux candidats de l’alliance qu’il représente pour concrétiser la représentation populaire au sein des institutions. (APS)