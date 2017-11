Djamel Ould Abbes (FLN) à Tizi Ouzou : « Personne ne pourra toucher aux entreprises publiques »

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbes, a affirmé, hier à Tizi Ouzou, que l’État a toutes les ressources financières pour payer les salaires de tous les employés, et qu’il n’y a pas lieu de paniquer à cause de la crise provoquée par la chute des prix du pétrole sur le marché mondial.

Animant un meeting électoral à la maison de la culture Mouloud-Mammeri, Djamel Ould Abbès, qui était accompagné par le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Said Bouhedja, des membres du bureau politique ainsi que d’anciens ministres, a aussi assuré qu’aucun travailleur ne perdra son emploi et que personne ne pourra toucher aux entreprises publiques qui sont, a-t-il indiqué, un des acquis de la glorieuse révolution de Novembre 1954. L’hôte de la ville de Tizi-Ouzou a aussi promis à la population de défendre le projet de réalisation d’un second CHU pour la wilaya, de livrer le stade de 50 mille places couvertes au courant de l’année 2018 et de l’inscription d’autres projets importants au profit de cette wilaya qu’il veut voir devenir « une grande Suisse » et non « petite Suisse », surnom qu’elle a eu de par le passé en raison de sa propreté. Pour booster l’investissement dans la région, Djamel Ould Abbas a estimé nécessaire la libération du foncier. Le SG du FLN n’a pas manqué par ailleurs de rappeler que la consécration de tamazight comme langue nationale puis langue officielle a été l’œuvre de Son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lequel a été destinataire, de la part des candidats et militants du FLN de Tizi-Ouzou, d’une motion de soutien pour l’ensemble de ses réalisations tout au long de ses différentes mandatures à la magistrature suprême du pays. Poursuivant son discours, en dépit d’incessantes coupures du courant électrique, Djamel Ould Abbas s’est dit très à l’aise de retrouver pour la 51ème fois cette « wilaya résistante et berceau de la révolution qui a vu naître le FLN et la déclaration du 1er Novembre 1954 ». La préservation des acquis de la glorieuse révolution de Novembre 1954 est le cheval de bataille du FLN, un parti créé par des héros comme Krim Belkacem, qui est un enfant de cette wilaya révolutionnaire et un défenseur farouche de la souveraineté nationale, a-t-il encore lancé à l’assistance composée des militants et sympathisants du Front de libération nationale.

Enfin, le secrétaire général du FLN a été contraint d’interrompre pour cinq fois consécutives son discours électoral pour cause de coupures du courant électrique à l’intérieur de la salle de la maison de la culture Mouloud-Mammeri. Ce que Djamel Ould Abbas a qualifié de « sabotage ». « Il y a trop de sabotage », a-t-il nerveusement affirmé, avant d’écourter son allocution.

Bel. Adrar