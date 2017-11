PRA : Les prochaines élections offrent le changement

Le secrétaire général du Parti du Renouveau Algérien (PRA), Kamel Bensalem, a affirmé vendredi à Chechar (50 km au sud de Khenchela) que la crise que vit l’Algérie est une «crise de confiance et de gestion», et que les prochaines élections locales offrent l’opportunité du changement et de choisir les personnes les plus qualifiées pour gérer les affaires locales. Animant un meeting populaire à la maison de jeunes Abderezak-Tabti de Chechar dans le cadre de la campagne pour les prochaines élections, Bensalem a affirmé que «l’Algérie est, de par la diversité de ses ressources et de ses richesses, à même de surmonter toute crise financière et économique».

«Notre pays a besoin du soutien de ses enfants, ceux-là mêmes qui l’ont libéré du joug du colonialisme puis l’ont sauvé du terrorisme», a-t-il dit, ajoutant que «le temps est venu pour que les Algériens qui occupent des postes de hautes responsabilités, au sein des meilleures entreprises mondiales, fassent la gloire de l’Algérie».

M. Bensalem a, au terme de son discours, appelé les citoyens à se rendre massivement au scrutin du 23 novembre prochain et à choisir les candidats de son parti qui se sont, a-t-il dit, «engagés à servir les intérêts du peuple». (APS)