MSP : La révision des codes de la wilaya et de la commune confortera la stabilité

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelmajid Menasra, a considéré vendredi à Maghnia, dans la wilaya de Tlemcen, que la révision des codes de la wilaya et de la commune confortera la stabilité du pays. Animant un meeting à la salle de cinéma Dounyazed, dans le cadre de la campagne électorale, le chef du MSP a mis l’accent sur l’importance de cette révision qui portera sur l’élargissement des attributions des assemblées élues, estimant que «l’année 2018 assurera un véritable lancement du développement local, une fois les prérogatives des APC et APW renforcées».

Pour M. Abdelmajid Menasra, cette révision déchargera, également, le gouvernement de tâches affectées, normalement, aux communes et Assemblées de wilaya. Par ailleurs, le président du MSP a déclaré que la véritable concurrence entre partis politiques doit se dérouler sur le terrain sur la base des programmes, rappelant que la participation de son parti aux échéances électorales vise toujours le changement par les voies démocratiques et la paix. Tout en se félicitant de l’ouverture récente d’un poste frontalier avec la Mauritanie, M. Abdelmadjid Menasra a souhaité la «réouverture des frontières avec le Maroc, une fois tous les problèmes en suspens résolus». Avant de clore son intervention, le président du parti a invité l’assistance à participer en masse au scrutin. (APS)