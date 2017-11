MPA : Décentralisation dans la prise de décisions

De Mascara où il a animé un meeting populaire, le SG du MPA a insisté sur la nécessité impérieuse d’opter pour la décentralisation dans la prise de décisions au niveau local et de mener des reformes profondes dans ce sens pour donner plus de prérogatives aux élus locaux dans la gestion des communes, et qui constitue, a-t-il assuré, le maillon faible dans la nouvelle dynamique de développement local. Pour M. Amara Benyounès, il est temps de mettre un terme à la légitimité révolutionnaire afin de mettre en place une nouvelle vision car l’Algérie fait face, selon lui, à une situation économique difficile. «Une nouvelle politiqué de gestion s’impose plus que jamais et c’est pourquoi il faut entreprendre des reformes en amont et en aval, condition sine qua non pour sortir de la crise et la réhabilitation des missions des APC pour permettre eaux élus locaux de faire des initiatives. Mais tout cela ne peut se faire sans la stabilité et la paix sociale. La démocratie agissante et transparente ne passe que par les unes, le boycott ne nous mènera à rien» a-t-il indiqué avant de rappeler que son parti soutient le programme du Président de la République».

A. G.