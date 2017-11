FNA : Développement local dans les communes

M. Moussa Touati, président du FNA était hier, à Mascara, pour animer un meeting populaire à la Maison de la culture Abi Ras Erras-Ennaciri et ce dans le cadre de la campagne électorale des élections. L’orateur a rappelé les grandes lignes directrices de son parti pour le développement local dans les communeas et les wilayas dans lesquelles les candidats de sa formation politique sont en lice pour ce vote. M. Touati a d’emblée mis en avant le message transmis par les chouhada au peuple algérien qui est loin d’être concrétisé car l’interprétation des termes définissent l’Algérie comme appartenant à tous les Algériens, toutefois la réalité est tout autre, ajoute t-il dans le sens qu’une minorité de ce peuple tire profit des richesses nationales. Tout ce qui a été réalisé, dit-il n’est que de la poudre aux yeux. L’échec du système de gestion, a montré ses limites en matière de gouvernance, un changement radical est plus que nécessaire. Les responsables de cette situation sont ceux qui se trouvent à la tête de l’administration et non les élus». Telle est la déclaration de M. Moussa Touati, président du Front national algérien. L’intervenant a dénoncé les pratiques constatées lors de chacune des opérations de vote. Le président du FNA a exhorté les citoyens à aller massivement aux urnes car, ajoute-il voter est un droit et un devoir de citoyenneté. M. Touati a aussi insisté sur le rôle des élus qui doivent rendre des comptes à la population et non à l’administration et a demandé à donner beaucoup plus de prérogatives aux élus locaux et les représentants de la société civile doivent assister aux séances des assemblées et les spécialistes doivent être consultés pour toutes les opérations concernant le développement local» a encore déclaré l’orateur qui a insisté sur le fait que notre pays doit être cité en exemple sur le plan économique car les initiatives en matière de développement local et d’investissement productif doit être de mise dans toutes les activités des collectivités locales.

A. Ghomchi