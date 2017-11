TAJ : Regrouper toutes les forces vives

Le président de Tajamoue Amel Al Djazair (TAJ), Amar Ghoul a indiqué, vendredi à Ain Témouchent, que sa formation politique prônait «la fidélité, l’espoir et l’édification comme trois piliers dans son action politique au service du pays». Animant un meeting populaire dans le cadre de la campagne électorale des élections locales du 23 novembre, en présence des candidats et militants de TAJ dans la wilaya, M. Ghoul a affirmé que son parti «est fidèle au pays, aux martyrs, à son identité, à son histoire et à ses symboles, à leur tête, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika», ajoutant que «la fidélité est une qualité marquant l’action politique de TAJ».

Le président de TAJ a également relevé que «grâce à l’espoir, deuxième pilier sur lequel s’appuie sa formation politique, «les volontés se renforcent, tout en surmontant les difficultés et réalisant des prouesses» Il a, en outre, ajouté qu’«il est nécessaire de sortir de ce cercle de calomnie qu’adoptent certains plateaux et certaines pages de l’espace virtuel visant à semer le désespoir parmi nos jeunes». « L’espoir ne disparaîtra jamais au pays d’un million et demi de chouhada, tant que des hommes fidèles et nationalistes existent. Seulement, nous devons nous organiser afin que TAJ soit l’étendard de l’espoir et d’aspiration à un avenir meilleur», a indiqué M. Ghoul.

Il a, en outre, rappelé que le programme de TAJ «tente de regrouper toutes les forces vives du pays pour l’intérêt de l’Algérie, et nous voulons à travers notre programme ambitieux édifier les communes, les wilayas et l’Algérie dans son ensemble». Devant les candidats et les militants du parti présents dans la wilaya de Ain Témouchent, le président de TAJ a appelé à «se mobiliser davantage pendant le reste de la campagne électorale, à travers l’ensemble des douars et communes», affirmant que «sur les listes du parti figurent des compétences et des cadres qui visent à opérer un changement constructif et aspirent à assurer l’intérêt du pays et du peuple». (APS)