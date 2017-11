Annaba : dernier virage

La campagne électorale pour les locales du 23 novembre se poursuit cahin-caha à Annaba. Il est certain qu’elle va connaître, durant sa dernière semaine avant le jour J, une certaine animation comparable à celles qui ont caractérisé les précédentes consultations populaires, où la présence des candidats partisans et indépendants fut prépondérante au sein de l’électorat.

Le passage des chefs de partis politiques en lice dans ces joutes électorales n’a pas encore secoué la rue qui semble vaquer à ses préoccupations habituelles, visiblement restée presque en retrait de l’évènement que sont les locales. Louisa Hanoune du Parti des travailleurs (PT), Abdelmadjid Menasra du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Filali Ghouini du parti El Islah et Amar Ghoul du parti Tajamoue Amel El Djazair (TAJ) qui ont animé chacun des meetings populaires, n’ont pas provoqué le déclic à la une campagne électorale qui n’arrive toujours pas à décoller et à emballer le public.

En attendant le passage, d’autres chefs de partis politiques viendront sûrement vanter les qualités de leurs candidats et leur permettre de ratisser large lors du scrutin du 23 novembre, c’est le travail de proximité et de sensibilisation de l’électorat qui domine la campagne qui ne lui reste que quelques jours, soit une semaine ou plus pour laisser place au vote pour lequel les services de l’administration ont mis en place un dispositif humain et matériels pour lui permettre un bon déroulement. Les candidats partisans ou indépendants multiplient les déplacements dans les villes, les villages et mêmes les localités éloignées dans le but de les informer et leur expliquer les programmes de travail qu’ils comptent réaliser en cas d’un plébiscite au sein des futures assemblées élues.

Les places publiques, les cafés maures, les marchés des fruits et légumes, les salles des fêtes, etc… sont investis du matin au soir par des candidats en lice aux locales qui viennent en groupes pour y prêcher la bonne parole et faire des promesses aux électeurs. Certains candidats n’hésitent pas à opter pour le porte à porte pour sensibiliser à leur cause les électeurs à qui ils demandent de voter en leur faveur le jour J.

B. Guetmi