Jumelage institutionnel dans le domaine des impôts : Des résultats probants

Clôturé il y a deux semaines à Alger, le jumelage institutionnel Algérie-France, consacré à l’«appui à la Direction générale des impôts pour l’amélioration de ses performances», est porteur, selon ses initiateurs, de résultats probants. Joint par nos soins, Bachir Chikhi, Conseiller Résident de Jumelage-DGI au ministère des Finances, évoque, d’abord, le renforcement de la gestion des ressources humaines, avec à la clé, dit-il, la mise en place d’une stratégie rénovée de la gestion des ressources humaines, d’une instauration d’une gouvernance à 3 niveaux, la révision du statut du formateur, ainsi que la révision du statut de l’École des impôts avec la proposition de textes législatifs. À propos de l’amélioration de la gestion de la performance, M. Chikhi annonce qu’une structure transversale dédiée à la gestion de la performance a été installée en administration centrale. «Elle a mis en place une expérimentation de la gestion par la performance, avec la mise en place d’un dialogue», précise-t-il. Et relève l’élaboration d’un chronogramme des opérations pour une gestion par la performance, ainsi que différents outils viennent en appui à cette démarche de modernisation de la DGI. D’autre part, le même responsable revient sur la professionnalisation du contrôle interne. La nouvelle stratégie, explique-t-il, s’est matérialisée par la sensibilisation de l’ensemble des différents échelons de la gouvernance aux concepts de contrôle interne et l’élaboration d’outils de la maîtrise des risques. Dans le même ordre d’idées, M. Chikhi a souligné que la production de cartographies des processus et de cartographies des risques pour l’ensemble des métiers exercés à la DGI, la mise en place d’un plan de contrôle interne, ainsi que la production d’une charte d’audit, d’un code de déontologie spécifique viennent parfaire la mise en place du contrôle. L’autre objectif du jumelage institutionnel est inhérent à l’amélioration du recouvrement. Quant au jumelage, il y a lieu de rappeler qu’il a été lancé en novembre 2015, dans le cadre du programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne. Pour ce projet, financé par l’Union européenne (UE) à hauteur de 1,4 million d’euros et géré par le ministère du Commerce à travers l’Unité de gestion du programme P3A (UGP3A), 48 experts français ont été mobilisés pour 141 missions d’expertises.

Fouad Irnatene