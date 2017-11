Concours de recrutement des enseignants : 6.500 postes à pourvoir

« La plateforme des inscriptions pour les trois paliers de l’éducation est ouverte depuis le 6 novembre. Après avoir fait une estimation du secteur, quelque 6.500 nouveaux enseignants seront à cet effet recrutés », tels sont les chiffres communiqués par le conseiller au ministère de l’Education nationale, M. Mohamed Chaïb Draâ Ettani.

Intervenant sur les ondes de la radio Chaîne III, le responsable a indiqué que ce nombre viendra non seulement combler le déficit causé par les départs massifs à la retraite mais aussi les démissions, les décès enregistrés, les congés de maladie de longue durée, ainsi que les mises en disponibilité.

« Jusqu’au 8 novembre dernier, on a enregistré pas moins de 11.800 candidats inscrits sur la plateforme », a-t-il souligné.

M. Chaïb Draâ rappelle, à ce propos, qu’en prévision de la rentrée scolaire 2017/2018, quelque 60.000 enseignants avaient déjà été recrutés à travers le territoire national pour couvrir les déficits en personnels dans les cycles moyen et secondaire, en exploitant d’abord la liste de wilaya inscrite dans la plate-forme de recrutement 2017, puis la liste nationale».

De ce fait, « une fois les listes d’attente des wilayas ayant été épuisées, nous sommes revenus à la liste nationale pour recruter les 6.500 nouveaux enseignants », a-t-il expliqué.

Aussi, ce responsable a affirmé que le recrutement concerne toutes les wilayas et plus particulièrement pour les cycles moyen et secondaire. Par ailleurs, il révèlera que les professeurs de mathématiques et de physique sont les plus recherchés et ce, en raison du déficit enregistré dans ces deux matières essentielles.

Par ailleurs, et pour ce qui concerne l’exploitation des listes de réserve pour les enseignants du cycle primaire dans le cadre du concours 2016, celle-ci sera achevée en décembre 2017, tandis que celle de la liste de réserve pour le concours de recrutement des enseignants du moyen et du secondaire interviendra le 31 décembre de l’année d’après, soit en 2018.

L’hôte de la radio a assuré que l’une des préoccupations majeures du ministère est de garantir l’équité et l’égalité des chances pour tous les candidats.

Il a affirmé, d’ailleurs, que dans l’opération de recrutement, l’on tient compte du «mérite et du classement» dans la plate-forme de recrutement, mettant en exergue sa fiabilité et sa transparence.

A propos de l’amélioration de la qualité de l’enseignement, M. Ettani souligne que celle-ci reste fortement tributaire de la formation des professeurs. Si un levier, reconnaît-il, « a fait défaut » dans la mise en œuvre de la réforme du secteur en entier,

« c’est celui de la formation ».

Fort de ce constat, le responsable indiquera que le ministère de l’Education s’apprête à lancer, l’année en cours, un Plan national de formation à tous les niveaux du système d’enseignement, intégrant toutes les catégories de personnels afin de « professionnaliser » le métier d’enseignant et asseoir les bases d’une école de qualité.



11.000 enseignants candidats aux élections locales



Evoquant cet aspect de l’actualité qui concerne également directement son secteur, M. Mohamed Chaïb Draâ Ettani a révélé que la campagne électorale a drainé, depuis son lancement dimanche 29 octobre 2017, la candidature de plus de 10.000 enseignants tous paliers confondus. « Ils sont à peu près 11.000 à être concernés par les prochaines élections communales et d’APW du 23 novembre prochain, et qui ont été mis en congé durant près d’un mois » a-t-il indiqué.

Le conseiller au ministère a tenu à rassurer sur le fait que les élèves sont pris en charge et leur scolarité est bel bien assurée: «Nous avons pris les mesures pour assurer la scolarité des enfants par la répartition des élèves dans d’autres classes, par le recours aux heures supplémentaires et, dans les cas extrêmes, par le recours à la vacation, en attendant le retour de ces enseignants-candidats », a-t-il expliqué. A une question des auditeurs à propos des conséquences de ces absences, bien qu’autorisées, le conseiller au ministère de l’Education nationale a tout simplement rétorqué que «ces enseignants sont Algériens, ayant des droits constitutionnels, dont ceux de voter ou d’être candidats».

«Nous ne pouvons pas leur interdire de se porter candidats à ces élections. Ces Algériens ont l’ambition, en plus d’être enseignants, d’être responsables locaux», a-t-il dit, espérant que ces enseignants «seront à la hauteur de la confiance et des attentes du peuple algérien».

Par ailleurs, l’hôte de la radio a confirmé la prolongation de la période des inscriptions pour les candidats aux épreuves du baccalauréat/session juin 2018, jusqu’au 16 novembre 2017.

Une annonce faite par la ministre Nouria Benghabrit sur ses comptes Facebook et Twitter, dont elle est une grande utilisatrice.

« Cette prolongation est une aubaine et j’espère que nos enfants candidats au baccalauréat s’en rendront compte », a-t-il assuré. Toutefois, il a exprimé son regret sur le fait que « nos enfants soient prêts à se lever à 02h00 du matin, pour passer un concours de langue », en référence au Test de connaissance de français, mais « pour s’inscrire au baccalauréat, il y a encore des retardataires ».

Sarah A. Benali Cherif