M. Ouyahia : « J’ai un engagement avec le président de la République »

Qu’il s’exprime en tant que Premier ministre où en qualité de Secrétaire général du Rassemblement national démocratique, M. Ahmed Ouyahia, reste et demeurera pour toujours cet homme d’Etat très engagé dans son soutien, qu’il qualifiera, d’«indéfectible», au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Dans un entretien accordé vendredi à une chaîne de télévision algérienne, le SG du RND a tenu d’abord à démentir l’existence de toute contradiction dans son discours officiel et celui prononcé sous sa casquette de chef de file d’une formation politique. Cette mise au point se voulait une réponse à ceux qui prétendent que le discours du Premier ministre qui s’est longuement exprimé sur la complexité de la situation financière lors de sa présentation du Plan d’action du gouvernement devant le Parlement diffère, voire contredit son optimisme affiché en la matière à l’occasion des meetings animés en sa qualité de SG du RND.

«Il n’y a pas de contradiction», affirme-t-il, arguant le fait que le recours au financement non conventionnel a été cette solution salvatrice ayant permis au pays d’éviter un arrêt total. «N’était le financement non conventionnel, décidé par le Président de la République, l’Etat n’allait pas pouvoir payer les salaires des fonctionnaires pour le mois de novembre». Il enchaîne à ce propos en mettant l’accent sur le fait que si le pays a su résister face à l’amoindrissement de sa finance publique provoquée par la chute des prix du pétrole, cela aussi grâce à certaines mesures judicieuses décidées antérieurement par le Chef de l’Etat, à l’exemple du paiement par anticipation de la dette extérieure de l’Algérie. «Notre Président gère bien le pays», tranche M. Ouyahia. «Je soutiens le Président Bouteflika tant qu’il est au pouvoir», a-t-il appuyé. Sur sa lancée, et même s’il a spécifié «qu’il est encore tôt de parler des présidentielles de 2019», M. Ouyahia a tenu à affirmer son soutien total au Chef de l’Etat s’il décide de briguer un cinquième mandat. «Moi j’ai un engagement avec le Président de la République et s’il décide de briguer un cinquième mandat, je le soutiendrai à fond et le RND sera au service de sa candidature».

Sur un autre volet, M. Ouyahia a affirmé qu’il n’est pas dans les capacités des entreprises publiques de régler le problème du chômage. «On ne peut pas régler la question du chômage par les entreprises publiques, vu que celles-ci ne recrutent que selon leurs besoins», a-t-il expliqué.

Au sujet de l’exploitation du gaz de schiste, il a affirmé que cette option est inévitable à l’avenir.

A une question traitant de ce qui est appelé affaire Chakib Khelil, M. Ouyahia à livré dans sa réponse ce qu’il a qualifié de scoop. « Laissez- moi vous dire que la justice algérienne a prononcé un non-lieu dans ce dossier et qu’en Italie, le principal témoin s’est rétracté», a-t-il fait savoir au journaliste auteur de la question.

M. Ouyahia persiste et signe en affirmant que dans «l’affaire Sonatrach, il y a beaucoup d’injustice et trop de contre-vérités que le temps saura dévoiler au moment opportun».

Karim Aoudia