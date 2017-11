Youcef Yousfi à Bordj Bou-Arréridj : « Les prix du pain et du lait ne seront pas augmentés »

Youcef Yousfi, qui occupe les fonctions de ministre de l’Industrie et des Mines, a animé, hier à Bordj Bou-Arréridj, pour le compte du RND, un meeting populaire dans lequel, il a indiqué que «l’opposition utilise la démagogie pour critiquer tout et affirmé que l’Algérie ne doit pas être touchée», admettant que le pays rencontre des difficultés d’ordre financier qui peuvent être surmontées.

«Le premier atout pour le faire est l’absence de dette extérieure. Le Président de la République, a tenu à la constitution de réserves de changes. C’est vrai qu’elles ont baissé, mais elles nous permettent encore de construire une économie diversifiée», a déclaré M. Yousfi qui a demandé à ceux qui disent que rien n’a été fait, de voir autour d’eux pour s’en rendre compte.

«Ce qui a été fait nous permet justement de construire cette économie diversifiée, d’après le ministre de l’Industrie et des Mines, qui a cité les barrages, les logements, les hôpitaux et les universités qui ont été réalisés. Les résultats de cette action ne sont pas encore visibles. Mais les prémices existent, a noté M. Yousfi. Parmi ces prémices, il a évoqué le ciment. L’Algérie qui était un pays importateur de ce produit a réalisé son autosuffisance dans ce domaine. Il pourrait même passer à celui d’exportateur dans les prochaines années», a affirmé le ministre de l’Industrie et des Mines, qui a parlé également de l’ouverture de quatre usines dans l’industrie automobile. «Cette industrie ne s’arrêtera pas à ces usines, se développera avec la mise en service d’autres unités spécialisées quant à elles dans la fabrication de pièces détachées», a ajouté M. Yousfi qui n’a pas manqué de citer les médicaments qui sont produits à 50 ou 60% en Algérie.

«Contrairement à ce qui se dit, cette solution qui consiste dans un emprunt après de la Banque d’Algérie ne va pas mener à l’inflation ni à une augmentation des prix. Il ne va pas servir à financer les salaires ou l’importation des denrées alimentaires», a-t-il précisé. «Sa destination sera les projets de développement qui sont actuellement bloqués», a affirmé Yousfi qui a donné l’exemple de la loi de finances alimentaire.

«Dans ce texte, ce n’est pas le budget de fonctionnement qui va augmenter mais celui de l’équipement», a-t-il précisé.

F. D.