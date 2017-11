Lors d’un meeting à Oran : RND : des solutions contre la bureaucratie

Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, a annoncé lors d’un grand meeting populaire animé hier au centre des conventions d’Oran, la signature aujourd’hui de l’accord officiel portant implantation d’une usine du constructeur d’automobile français Peugeot dans la wilaya d’Oran. Une annonce faite dans la foulée de sa défense des efforts déployés par l’Etat aux différents plans en vue de redresser et relancer l’économie du pays et promouvoir le développement local, prenant la capitale de l’Ouest comme exemple. «Après Renault, le projet de Peugeot sera signé demain, et bientôt un autre projet d’équipements de forage pétrolier verra le jour», dira Ahmed Ouyahia avant de rappeler que «la wilaya d’Oran qui ne disposait pas d’université auparavant, en possède trois maintenant dont deux réalisées durant les 15 dernières années». S’adressant aux militants et sympathisants de son parti et aux citoyens ayant assisté à son meeting dans le cadre de la campagne électorale pour double scrutin de 23 novembre prochain, Ahmed Ouyahia a tenu un discours rassurant quant à l’avenir du pays et à la situation financière actuelle «l’Algérie va bien car, d’abord, nous vivons dans la stabilité et la paix dont nous connaissons la valeur aujourd’hui plus que jamais. Elle va bien aussi, grâce à la réconciliation nationale qui est aujourd’hui une réalité et ce, grâce au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et au peuple algérien qui a fait face au terrorisme durant toute une décennie», a-t-il enchaîné.

Evoquant la situation financière actuelle, le SG du RND a indiqué que grâce à l’amendement de la loi sur la monnaie et le crédit, le gel sera levé sur de nombreux projets publics, dont des écoles et des établissements de santé.

Il dévoilera dans le même sillage un programme de construction de 300.000 logements. Ahmed Ouyahia a souligné devant l’assistance qu’en dépit de l’effondrement des prix du pétrole sur le marché mondial, l’Algérie a échappé au chaos financier et ce grâce aux mesures préventives décidées par le Président de la République dont le remboursement anticipé de la dette extérieure.

Le secrétaire général du RND a défendu le bilan moral des élus de son parti et a plaidé pour la décentralisation de la gestion des affaires, ce qui dit-il, permettra l’accélération du rythme du développement local et apportera des réponses aux problèmes de la bureaucratie.

Amel Saher