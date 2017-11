Campagne des locales du 23 novembre : l’impératif de la stabilité

Fidèle à une ligne de conduite, réitérée d’ailleurs avec insistance devant les militants et sympathisants du Rassemblement, le SG du RND a tenu, depuis Sidi Bel-Abbès, à rendre hommage aux fondateurs de ce parti créé à un moment crucial de la vie du pays, pour la préservation des institutions de la République et la sauvegarde des fondements de la nation.

«Un parti au service du pays et fortement attaché aux valeurs de la nation...», a-t-il souligné avant de renouveler son soutien au programme du Président de la République et à son adhésion à la démarche de réconciliation nationale intervenue tel un traitement de choc au mal d’une tragédie nationale vécue dans l’isolement et la solitude.

«Cette démarche de la réconciliation nationale a été le mur de protection contre tous les courants et a permis au peuple de renouer avec ses marques d’union et de solidarité…», devait-il enchaîner pour ensuite procéder à une évaluation de ces 17 dernières années et les réalisations enregistrées au niveau de toutes les régions du pays.

«Le peuple est le seul témoin de ces investissements consistants et traduits par un équipement et une modernisation du pays avant de situer les effets d’une crise à la suite de la chute des prix des hydrocarbures et de mettre en évidence également les dispositions prises par le gouvernement, conformément aux orientations du Président de la République dont le message adressé à l’occasion du 1er Novembre en est l’illustration. Effectivement les mesures prises, a-t-il ajouté, permettront, de maintenir une cadence de développement et de relancer une activité socio-économique, de reprendre les projets gelés et de soutenir les couches défavorisées. L’opportunité est toutefois offerte à travers cette relance de valoriser une notion de travail et d’impliquer les opérateurs et investisseurs dans le processus de la création des richesses et des emplois. «Aux opérateurs nationaux d’être à l’avant-garde pour la promotion de l’investissement et le développement du pays…», a-t-il martelé comme pour signifier la disponibilité de l’Etat à appuyer un procès et à développer le partenariat pour être en prise avec une évolution dans le monde et pour la prospérité du peuple.

L’accent a été mis sur l’importance de l’APW considérée aux yeux du responsable du Rassemblement comme étant un parlement local guidant l’action de l’administration et planifiant le développement de la région pour provoquer une véritable dynamique. Des consignes ont été données aux candidats pour être à la hauteur de l’éventuelle confiance qui leur sera accordée et servir exclusivement et uniquement le citoyen. «Remporter ces élections n’est point une ambition politique mais un désir ardent de participer à l’édification nationale et de contribuer grandement à la matérialisation du programme du Président de la République.»

A. Bellaha