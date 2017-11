Réunion parlementaire internationale : Une délégation parlementaire à Bonn

Une délégation des deux chambres du Parlement participera aujourd’hui à Bonn (Allemagne) aux travaux d'une réunion parlementaire internationale organisée par l'Union interparlementaire (UIP), le Parlement des Fidji et le Parlement allemand, a indiqué hier l'Assemblée populaire nationale (APN) dans un communiqué. Une délégation parlementaire algérienne participera aujourd’hui à Bonn aux travaux d'une réunion parlementaire internationale organisée par l'Union interparlementaire, le Parlement des Fidji et le Parlement allemand en marge de la Conférence sur les changements climatiques (COP23), a précisé la même source. La 23e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à laquelle participent quelque 200 Etats depuis le 6 novembre, vise à faire avancer la mise en œuvre de l'Accord de Paris (signé par 195 Etats), notamment en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est également question des souffrances humaines engendrées par l'accroissement des phénomènes climatiques extrêmes (cyclones, feux de forêt, inondations, vagues de sécheresse) et des risques que font peser les changements climatiques sur la sécurité alimentaire. La COP23 qui se poursuivra jusqu'au 17 novembre est présidée par les Fidji dans le cadre de la présidence tournante de la conférence, mais vu la difficulté d'organiser une telle rencontre dans cette république, celle-ci est abritée par l'Allemagne en sa qualité d'"hôte technique". Le parlement algérien sera représenté par les députés Nadia Labidi, Mohamem Djellab et Seddik Chihab et le sénateur Benali Benzaghou, a précisé le communiqué de l'APN. (APS)