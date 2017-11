SEAAL : Suspension de l’alimentation en eau dans certaines communes de Tipasa et d’Alger

L’alimentation en eau potable dans certaines communes de la wilaya de Tipasa et la région ouest d’Alger sera perturbée ou totalement suspendue du lundi 13 novembre à 03h 00 jusqu’au mercredi 15 novembre à la même heure, a indiqué la Société des eaux et de l’assainissement de la wilaya d’Alger. Selon SEAAL, la société Myah Tipasa, en charge de l’exploitation de la station de dessalement de Fouka a programmé «l’arrêt total de l’usine pour des travaux de maintenance préventive» et ce durant la période allant du lundi 13 au mercredi 15 du mois en cours. Cet arrêt engendrera, une «forte perturbation» au niveau des communes de Sidi Rached et de Tipasa (partie haute) et une «suspension totale» de l’alimentation en eau potable qui touchera les communes de Koléa, Fouka, Douaouda, Chaïba, Bousmaïl et Khemisti dans la wilaya de Tipasa, précise la même source. D’autres perturbations pourront être ressenties, au niveau des communes situées sur la chaîne côtière d’Alger, à savoir Mehelma, Zeralda, Staoueli et Aïn Bénian. SEAAL rassure ses clients des communes impactées que la remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement durant la journée du mercredi 15 novembre, note le communiqué. Durant cette période de suspension, SEAAL met en place un dispositif de citernage afin d’alimenter en priorité les établissements publics et hospitaliers pour réduire les désagréments. Pour toutes informations, la SEAAL a met à la disposition de ses clients le numéro de son Centre d`appel téléphonique «1594», opérationnel 24h/24. (APS)