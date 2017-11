Alger : 115 individus interpellés

Un total de 115 individus suspects ont été interpellés à Alger pour divers délits dont la détention et trafic de drogue et une importante quantité de cannabis traité et d'armes blanches ont été récupérées par les forces de police de la sûreté de wilaya d'Alger, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les forces de police de la sûreté de wilaya d'Alger, ont mené récemment des opérations de recherches dans les différents quartiers de la capitale, qui se sont soldées par l'interpellation de 115 individus suspects pour divers délits dont la détention et trafic de drogue, port d'armes prohibé, et la récupération de 200 comprimés psychotropes, ainsi qu'une importante quantité de cannabis traité et d'armes blanches", a précisé la même source. Par ailleurs, agissant sur information, les éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de wilaya d'Oran, ont exécuté trois mandats de perquisition aux domiciles des individus suspects impliqués dans des affaires liées au trafic de drogue, qui se sont soldées par l'interpellation des mis en cause, et la récupération de 32 comprimés psychotropes, plaquettes de cannabis traité, une quantité de poudre blanchâtre (héroïne), a ajouté le communiqué de la DGSN. A Mascara, les éléments de la police judiciaire ont réussi "une belle prise" en mettant récemment "hors d'état de nuire" deux trafiquants de drogue et en récupérant cinq kilogrammes et 335 grammes de cannabis traité, est-il noté.

En effet, lors d'un point de contrôle érigé au niveau du centre-ville, les forces de police ont interpellé un "individu suspect" à bord d'un véhicule en possession de 5,335 kilogrammes de cannabis traité, a ajouté la même source. Poursuivant leur enquêté, les éléments de la même structure de police ont exécuté un mandat de perquisition au domicile du "suspect", qui s'est soldée par la récupération de 48 comprimés psychotropes. Dans le même contexte, à Blida, suite à une information recueillie par les forces de la police judiciaire, faisant état d'un "individu suspect s'adonnant au trafic de psychotropes au centre-ville de Ouled Yaïch, l'intervention rapide des policiers a permis l'arrestation du suspect et la récupération de 2.520 comprimés psychotropes", a relevé la même source, ajoutant que "les mis en cause ont été placés sous mandat dépôt". (APS)