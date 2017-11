Journée africaine de la jeunesse : Une force positive

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a appelé, hier à Alger, les jeunes Africains à contribuer à la réalisation du développement global, pour «opérer des changements positifs au service des intérêts des populations du continent africain dans tous les domaines».

Dans une allocution à l’occasion de la journée africaine de la jeunesse, organisée par le ministère sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, M. Ould Ali a précisé que le défi majeur de l’Union africaine (UA) était de «mobiliser efficacement la jeunesse dans les différents domaines», rappelant que les dirigeants africains avaient convenu en mai 2013 d’accélérer la cadence du développement pour réaliser la prospérité pour tous les enfants du continent jusqu’à l’horizon 2063». Lors de cette rencontre organisée sur le thème «tirer profit de la croissance démographique pour investir dans la jeunesse», M. El Hadi Ould Ali a soutenu que c’est aux jeunes, en tant que force vitale, d’opérer des changements dans le continent africain, conformément à l’agenda 2063 qui focalise sur les capacités et les compétences de la jeunesse et des femmes et met l’accent sur l’importance d’accorder la priorité à l’enfance et d’encourager la participation et la consécration de la culture de l’autosuffisance chez les jeunes». Le ministre a rappelé dans ce contexte l’«expérience de l’Algérie qui a renoué avec la stabilité à la faveur de la politique de concorde civile et de réconciliation nationale, consacrée par le Président de la République», soulignant que l’Etat œuvrait à la prise en charge des préoccupations des jeunes grâce à la politique judicieuse et au programme du Président Bouteflika, à travers la mise en place du Conseil supérieur de la jeunesse et la prise d’une série de mesures et décisions au profit de cette catégorie, dont le soutien à l’emploi et l’élaboration de politiques de scolarisation, de formation et de développement de la pratique du sport et des loisirs». Selon l’Office national des statistiques, le «nombre global de la population en Algérie devrait dépasser les 50 millions d’habitants à l’horizon 2030», a indiqué le ministre qui a ajouté que le gouvernement s’attelait avec détermination à la diversification de l’économie nationale et à la libération des initiatives pour créer de l’emploi à l’effet d’éradiquer le chômage et répondre aux besoins croissants des citoyens».

Il a rappelé dans ce sens les efforts de son secteur en matière de mise en place de programmes de développement au profit des jeunes à l’instar de la dernière initiative à savoir le lancement, début novembre, de la caravane de l’entrepreneuriat pour jeunes. Pour sa part, le représentant du ministère des Affaires étrangères et son secrétaire général, Noureddine Ayadi, a affirmé que la célébration de la Journée africaine de la jeunesse était une occasion «pour souligner l’intérêt accordé à cette frange, force vive du continent noir et gage de son avenir».

La célébration de cette journée témoigne également de l’intérêt accordé à la jeunesse africaine, à travers la consécration de sa présence comme force positive dans le domaine du développement et la lutte contre toutes les tentatives menaçant la sécurité et la stabilité du continent, a ajouté le même responsable. Après avoir rappelé «les efforts de l’Algérie en faveur de la jeunesse africaine sachant qu’elle a contribué jusque-là à la formation de plus de 100.000 étudiants africains et accordé 5.000 bourses d’études par an», le représentant du ministère des Affaires étrangères a salué le programme du Président de la République qui accorde un intérêt particulier à la catégorie des jeunes, en répondant à leurs préoccupations et en soutenant leur contribution aux efforts de développement socio-économique et culturel.

L’ambassadeur du Gabon et doyen des ambassadeurs africains accrédités en Algérie, a relevé pour sa part le «rôle phare de l’Algérie dans la promotion de la jeunesse africaine, appelant tout un chacun à une meilleure prise en charge de cette catégorie qui reste l’élément moteur du développement socio-économique dans le continent».

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a été honoré à cette occasion du Bouclier de la jeunesse africaine, en reconnaissance de son rôle pionnier pour la réalisation de la stabilité et de la croissance en Afrique et le renforcement de sa place dans les fora internationaux. (APS)