Djurdjura : premiers flocons de neige

Perchés à plus de 2300 mètres d’altitudes, les monts de la majestueuse et sublime Lalla Khedidja sont couverts depuis la nuit du lundi à mardi dernier d’un burnous blanc au soulagement des populations de la région qui commençaient à perdre espoir du retard qu’a prise l’arrivée de la poudreuse sur ces monts constituant une principale source d’alimentation en eau des wilayas de Tizi-Ouzou et Bouira.

L’arrivée de ces premières couches de neige sur ce pic le plus élevé du massif du Djurdjura a été en effet accueillie avec joie et soulagement les citoyens, particulièrement les agriculteurs, de la wilaya où commençait à manquer gravement l’eau au pont où le barrage hydraulique Taksebt a atteint une cote d’alerte. Les images des cimes de la majestueuse Lalla Khedidja recouverte des premiers flacons de neige faisaient actuellement la joie des internautes qui les partagent sur la toile avec des commentaires louant la beauté de nos montagnes et des louanges à Dieu. Ces premières chutes de neige ont provoqué un froid glacial dans toute la région de Tizi-Ouzou où la pluie continuait de s’abattre depuis jeudi dernier provoquant ainsi une nette baisse du stress hydrique qui s’est emparé de la population suite au retard énorme qu’a prise l’entrée en vigueur de la saison hivernale.

Bel. Adrar