Gendarmerie nationale : « Tariki.dz » en version mobile

Après le portail public « tariki.dz «, la Gendarmerie Nationale lance l’application Mobile « TARIKI « dédiée a l’information routière en Algérie. « Tariki.dz « vient s'inscrire dans le cadre des dispositions du Commandement de la Gendarmerie Nationale visant à renforcer l'action de proximité en matière de sécurité routière.

Le citoyen y trouvera des informations sur le réseau routier : état des routes, voies à éviter, distance et durée du trajet, météo, embouteillages,... La Gendarmerie Nationale publiera aussi des conseils qui sensibiliseront le citoyen à la sécurité routière. Parmi les principales fonctionnalités de l’application, il existe : la navigation hors ligne (sans internet) pour couvrir les zones ayant une connexion limitée, un contenu varié couvrant plusieurs rubriques (évènements, stations-services et code de la route), la possibilité de transmettre des notifications aux utilisateurs. L’application mobile affiche l’ensemble des évènements qui sont mis à jour chaque quinze minutes, des points noirs, des avertissements et toute information utile pour les usagers de la route. « L’utilisateur peut consulter le lieu précis d’un évènement et ses conséquences sur la circulation routière. Il peut également signaler un éventuel évènement afin d’y apporter des modifications ou de l’actualiser. En ce qui concerne la navigation, l’application affiche la localisation de l’utilisateur en utilisant les coordonnées GPS de son Smartphone pour lui proposer l’itinéraire adéquat au choix de sa destination «, lit-on dans le communiqué de la GN qui précise que l’utilisateur peut choisir une destination sur la carte par un simple clic ou par recherche d’adresses.

La fonctionnalité de la navigation est mise à disposition avec un guide vocal qui assiste l’utilisateur jusqu’à son arrivée à destination et l’informe à l’approche des points noirs ou des avertissements mentionnés sur la carte. Elle est disponible même hors ligne. Outre les évènements, une cartographie des stations de services est offerte aux utilisateurs et le citoyen peut consulter l’ensemble des services offerts (carburant, lavage, cafétéria…) L’application offre aux utilisateurs la possibilité de participer à l’enrichissement du contenu à travers le signalement d’évènements non mentionnés sur la carte. Celle-ci récupère automatiquement les coordonnées GPS de l’utilisateur et propose une liste prédéfinie d’évènements. L’administrateur de l’application a la possibilité de transmettre des alertes ou des conseils, sous forme de texte et d’image, en se basant sur la localisation géographique des utilisateurs. On peut cibler une commune, une wilaya ou tout le territoire national. L’utilisateur a également la possibilité de chercher des points d’intérêt mentionnés sur la carte tels les services de santé, d’urgence. L’utilisateur peut communiquer ses remarques, critiques et suggestions à travers une adresse mail dédiée. Il a aussi la possibilité d’appeler directement le numéro vert de la Gendarmerie nationale (le 10.55) à travers la rubrique « Contact «. L’importance du numéro vert de la Gendarmerie nationale (1055), mis en service en 2011, se traduit par le nombre d’appel reçu. Rappelons en effet que les centres d’appel de la gendarmerie ont reçu via ce numéro, plus de 7,33 millions appels téléphoniques des citoyens, soit environ 4000 appels par jour.

Farida Larbi