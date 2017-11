NAHD : Neghiz quitte le Nasria pour le Golfe

Nabil Neghiz n’est plus l’entraîneur du NAHD. Le technicien a démissionné de son poste ce vendredi. Un choix semble t-il fait d’une manière unilatérale par l’ancien adjoint de Christian Gourcuff qui a accepté le challenge que lui proposait un club du Golfe, en l’occurrence Ohod Club.

Nabil Neghiz a terminé son parcours avec le NAHD par une victoire face au MCA (1-0) après une mauvaise série. S’il avait perdu, il aurait été sans doute remercié, ce qui explique sans doute son choix d’abandonner le navire au beau milieu de la phase aller.

Pour le moment, la direction des Sang et Or n’a pas prévu une solution de rechange. En principe, c’est Bilel Dziri qui dirigera la reprise et devrait assurer l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouvel entraîneur. A l’heure où nous mettons sous presse, aucun nom n’a été avancé.

Amar B.