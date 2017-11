Coupe du Monde de Basket-ball 2019 (éliminatoires Afrique) : Le Tchad remplace l’Afrique du Sud dans le groupe A

La sélection nationale masculine du Tchad remplacera son homologue sud-africain dans les éliminatoires africains de la Coupe du Monde 2019, a annoncé le Comité exécutif de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA).

Cette annonce fait suite à la décision de la Fédération sud-africaine de retirer son équipe nationale masculine senior de la campagne de qualification pour la compétition phare de la FIBA qui se déroulera du 31 août au 15 septembre 2019 en Chine.

Le Tchad prend donc la place de l'Afrique du Sud dans le Groupe A des éliminatoires et rejoint le Cameroun, la Guinée et la Tunisie, championne d’Afrique en titre. Le premier tournoi se déroulera du 24 au 26 novembre à Yaoundé (Cameroun).

Les 16 équipes qui se sont qualifiées et qui ont participé à

l'AfroBasket-2017 ont automatiquement gagné leur place dans les éliminatoires africaines de la Coupe du Monde. Le retrait de l'Afrique du Sud a emmené le Bureau régional de la FIBA en Afrique à choisir la meilleure équipe —le Tchad— pour la remplacer.

Le Tchad a raté sa qualification pour l'Afro-Basket après avoir perdu (67-64) contre la République Centrafricaine (CAF), terminant ainsi deuxième du Groupe J des éliminatoires additionnels à trois équipes.